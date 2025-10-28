Ingresa en prisión por intentar estrangular a su expareja en el domicilio de esta en Irun (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en Irun (Gipuzkoa) a un hombre, de 40 años, tras personarse en la vivienda de su expareja e intentar estrangularla. El arrestado, acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa, ha sido puesto este martes a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión.

Según ha informado del Departamento de Seguridad, los hechos sucedieron a primera hora de la mañana del pasado domingo, cuando patrullas de la comisaría de Irun se dirigieron a un inmueble tras recibirse el aviso de una agresión de un hombre a una mujer en el rellano de la escalera.

A su llegada, los agentes localizaron en el exterior del edificio a un hombre, el presunto agresor, que estaba siendo retenido por varias personas, ya que trataba de volver a entrar al portal.

Dentro del inmueble, una mujer, expareja del varón, había recibido la ayuda de unos vecinos cuando el autor la había agarrado por el cuello y comenzaba a asfixiarla contra la pared. Primero, la mujer se defendió con un manojo de llaves y luego, fue auxiliada por más personas que la liberaron del agresor.

Después de atacar a la mujer, el hombre entró violentamente en la vivienda hasta la habitación de la víctima, donde rompió mobiliario, un espejo, un televisor, un ordenador portátil y dos teléfonos móviles, entre otros objetos.

El autor de los hechos sabía dónde vivía en la ciudad fronteriza su expareja, con la cual anteriormente había tenido una orden de alejamiento, aunque esta medida judicial ya no estaba en vigor. La víctima fue atendida en un centro sanitario y asistida por la Ertzaintza siguiendo el protocolo en los casos de violencia de género.

Los ertzainas detuvieron al hombre por un presunto delito de intento de homicidio. Al finalizar las diligencias, el arrestado ha sido puesto este martes a disposición del Juzgado de Violencia contra la Mujer de Irun, y se ha decretado su ingreso en prisión.