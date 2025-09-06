Ingresa en prisión un varón detenido en Vitoria-Gasteiz por agresión sexual a su expareja en un parque público

BILBAO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 41 años de edad, ha ingresado este sábado en prisión tras ser detenido este pasado viernes en Vitoria-Gasteiz por agredir sexualmente a su expareja, a la que obligó a mantener relaciones en contra de su voluntad en un parque público, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos se produjeron alrededor de las cuatro y media de la tarde de ayer en el parque de Arriaga de la capital gasteiztarra. A esa hora, personas que paseaban por la zona escucharon a una mujer llorando y observaron a un hombre tumbado sobre ella, por lo que alertaron a la Ertzaintza.

A la llegada de los agentes, mientras recababan información acerca de la agresión, observaron a la víctima corriendo hacia ellos y, en las inmediaciones, localizaron a su expareja desnuda de cintura para abajo.

La mujer relató que había quedado con su expareja para devolverle sus efectos personales y, una vez en el parque, la mantuvo retenida e inmovilizada, obligándole a mantener relaciones sexuales.

Ante tales hechos, los agentes procedieron a la detención de este hombre por un delito contra la libertad sexual. Tras la realización de las diligencias pertinentes en dependencias policiales, esta mañana ha sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Vitoria-Gasteiz, que ha decretado su ingreso en prisión.