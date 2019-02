Lasa cree "electoralista" la propuesta del PSE de pabellón multiusos en San Sebastián y dice que hay otras prioridades

Publicado 12/02/2019 13:51:00 CET

SAN SEBASTIÁN, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Imanol Lasa, ha considerado que la propuesta del PSE-EE de construir un pabellón deportivo multiusos en San Sebastián es "electoralista" y ha remarcado que "hay otras prioridades" porque la capital guipuzcoana cuenta con polideportivos e instalaciones deportivas donde acometer mejoras.

"Creo que tenemos que seguir apostando por la colaboración interinstitucional, no tanto por la propaganda y por los fotomontajes, y es importante que seamos rigurosos a la hora de presentar este tipo de proyectos", ha asegurado Lasa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno foral.

El teniente de alcalde de San Sebastián, Ernesto Gasco, y el teniente de diputado general de Gipuzkoa y diputado foral de Cultura, Juventud y Deportes, Denis Itxaso, ambos socialistas, propusieron la pasada semana crear un pabellón multiusos en la ciudad, junto al estadio de Anoeta. La propuesta planteada se ubica en una parcela municipal de 30.685 metros cuadrados en Zorroaga, junto a la carretera de acceso a los Hospitales.

Según ha señalado el portavoz foral, sobre esta propuesta "no hay más que un fotomontaje". "No hay informes técnicos ni económicos que indiquen, por lo menos en la Diputación de Gipuzkoa, que se esté trabajando más allá. No hay ningún expediente abierto y creo que en este caso, aunque legítimamente, es una idea del PSE en época de precampaña electoral", ha remarcado.

En esa línea, ha afirmado que en los encuentros que suele realizar la institución foral con las entidades deportivas y la ciudadanía en general "en los que se aborda el deporte en la ciudad de San Sebastián y en Gipuzkoa nos trasladan que hay otras necesidades y otras prioridades".

Tras asegurar que en la capital guipuzcoana las "prioridades" estarían en infraestructuras deportivas como "Ilunbe, Velódromo, Gasca, o Balda antes de abordar este tipo de proyectos", ha insistido en que "nadie en los recientes encuentros que hemos celebrado en la ciudad con agentes deportivos, con los vecinos de la ciudad, nos ha planteado un proyecto de este tipo, pero sí colocar pantallas acústicas antirruido en esa zona".