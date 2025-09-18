Leaders in Tech Conference convertirá Bilbao en punto de encuentro de últimas tendencias tecnológicas y de innovación

Se celebrará el 10 de octubre en la Torre Iberdrola y se centrará en la IA, la ciberseguridad o los espacios de datos

BILBAO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición de "Leaders in Tech Conference", que se celebrará en Bilbao el próximo 10 de octubre, volverá a convertirse en el punto de encuentro de las últimas tendencias tecnológicas y de innovación. La jornada estará centrada en el presente y el futuro de las tecnologías más punteras y su aplicación, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad o los espacios de datos, además de apostar firmemente por la transferencia tecnológica.

Para ello, contará con ponencias 'keynote' de expertas como Rebeca Santamaria-Fernández, directora de Alianzas y Desarrollo Corporativo en Google DeepMind, empresa creadora del modelo de aprendizaje de IA Avanzada Gemini, o Laura Baus, directora de Ciberseguridad (CISO) de Vodafone España.

También tendrá espacio una conversación entre Anna Navarro Schlegel, experta y ejecutiva de plataformas tecnológicas e infraestructuras, y Estíbaliz Goñi, directora de Procesos y Tecnología de Iberdrola (i-DE Redes Eléctricas Inteligentes), en la que descubrir las bases de la innovación en Silicon Valley, lugar donde Navarro ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional, y cómo transformar la experiencia en impacto.

Además, la jornada, que se celebrará en la Torre Iberdrola, también estará compuesta por diferentes mesas redondas. Una de ellas abordará "las fortalezas y oportunidades de este nuevo entorno colaborativo donde el dato adquiere un papel estratégico y se convierte en un recurso compartido que impulsa la innovación y la competitividad".

Se mostrarán tabién diferentes casos de uso reales centrados en diferentes sectores y liderados por agentes como Inkolan, LKS Next, Ikerlan y Vicomtech, según han adelantado los organizadores.

La transferencia tecnológica también tendrá su protagonismo a través de una mesa redonda en la que se conocerán ejemplos, actualmente activos, de Venture Builders y vehículos de inversión especializados en Deep Tech para potenciar la transferencia de tecnología.

A lo largo de la jornada también se podrá conocer la misión y actividad de algunos de los hubs de innovación más relevantes del territorio como el Global Smart Grids Innovation Hub de Iberdrola, BBK Kuna o Sidenor 612.

En la bienvenida participará la Fundación Bancaria BBK, agente que ostenta la presidencia de INNOLAB Bilbao, representada por la directora de Obra Social, Nora Sarasola, y el Ayuntamiento de Bilbao, con la presencia de la concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo, Kontxi Claver.

Tras el éxito de las cinco ediciones anteriores de "Leaders in tech conference", donde se ha contado con más de 90 ponentes del ámbito científico tecnológico y más de 95 agentes y organizaciones público-privadas, desde INNOLAB Bilbao se continúa apostando por "uno de los mayores foros de tecnología e innovación del norte de España protagonizado por expertas".

En esta sexta edición se darán a conocer las tendencias y avances tecnológicos presentes y futuros, impulsando y fomentando su uso más avanzado en el ecosistema empresarial. Todo ello, de la mano de grandes profesionales de empresas referentes que darán una visión 360 grados.