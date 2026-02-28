El lehendakari destaca el "talento, trabajo y excelencia" del cine vasco, con 47 nominaciones en 23 categorías

Archivo - Foto detalle de la estatuilla de Goya, durante la presentación de los Premios Goya 2026. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BILBAO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado el "talento, trabajo y excelencia" del cine vasco, que ha logrado un total de 47 candidaturas a los Premios Goya, que se entregarán este sábado, en 23 categorías.

A través de sus redes sociales, el presidente vasco ha valorado que la presencia del cine vasco en 23 de las 28 categorías de los Premios Goya "dice mucho: talento, trabajo, excelencia y apuesta de país a largo plazo".

"Con 47 nominaciones hoy celebramos el esfuerzo y el trabajo de las y los profesionales del cine vasco", ha señalado Imanol Pradales horas antes de la gala en la que se entregarán los galardones en Barcelona. Asimismo, ha expresado el "orgullo" de todos los que lo hacen posible.