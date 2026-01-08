Más de 112.200 personas participan en las actividades navideñas de Barakaldo

La concejal de Cultura de Barakaldo, Nerea Cantero, presenta el balance de la programación navideña. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 112.200 personas han participado en la programación navideña de la localidad vizcaína de Barakaldo, en la que los actos de Olentzero y los Reyes Magos han vuelto a ser los que más público han reunido, junto a las 'Campanadas Mágicas' y el "tardeo para jóvenes", según ha informado el Ayuntamiento.

La concejal de Cultura, Nerea Cantero, ha destacado que "Barakaldo ha vivido una de sus Navidades más participativas" y, en concreto, el renovado programa Gabonaldia ha tenido "una participación elevada", por lo que, aunque se han "apuntado cosas para mejorar" en próximos años, ha dejado "un buen sabor de boca".

Así, la cifra de participantes en sus actividades ha superado las 112.200 personas, "muchas de ellas llegadas de municipios de la zona que se han acercado hasta la ciudad para fotografiarse con el árbol y las figuras de Olentzero y Mari Domingi" situadas en la Herriko Plaza.

Como es habitual, los actos "más multitudinarios" han vuelto a ser los protagonizados por Olentzero, Mari Domingi y los Reyes Magos, con cerca de 30.000 personas en los recibimientos, cabalgatas, actividades paralelas y la iniciativa llevada a cabo en el Teatro Barakaldo.

Según ha explicado Cantero, este año la cabalgata de Olentzero ha tenido una participación más baja de lo esperado pero, por el contrario, los Reyes Magos "continúan siendo una tradición con mucho éxito" en el municipio. Así, más de 15.000 personas asistieron a la Cabalgata del día 5 de enero.

El encendido de luces que tradicionalmente se organiza en la Herriko Plaza reunió a unas 3.000 personas pese a que "era un día de lluvia" y el espectáculo de luces 'Dir Dir', desarrollado en el Jardín Botánico, contabilizó a lo largo de tres jornadas a 33.000 personas, con una media diaria de 11.000 personas durante el fin de semana del puente de diciembre.

Por su parte, la 'Fiesta de Baile ochentera', que se desarrolló en el Parque de Los Hermanos, congregó, según la organización, a cerca de 4.000 personas y el Tardeo By Salseo realizado por primera vez para jóvenes, también en el parque de Los Hermanos, contabilizó más de 4.500 personas.

La pista de hielo sintético instalada en la Herriko Plaza, cuya recaudación está destinada a La Cuadri del Hospi, atrajo a 3.500 patinadores y en el Frontón Barakaldés 'Puzgarriland' reunió a 10.800 personas, con 900 personas al día, mientras que el año pasado la ludoteca concentró a 6.000 personas.

Sin embargo, ha apuntado la concejala, "algunos padres y madres han expresado su preferencia por el servicio anterior de ludoteca", por lo que este aspecto se analizará para "seguir ajustando el formato en la próxima edición de Gabonaldia".

El apartado Gabon Eszena, que recogía la programación de artes escénicas en las casas de cultura y centros cívicos, contabilizó, en las 28 funciones ofertadas, más de 5.500 invitaciones recogidas. Un total de 26 tuvieron aforo completo.

Los talleres de Gabon Faktoria, desarrollada en centros culturales, contaron con la asistencia un millar de niños, con un aumento del 25% de los talleres de casa de cultura con respecto a la navidad del pasado año.

Más de 5.000 personas asistieron a las 'Campanadas Mágicas' organizadas por Ace Barakaldo, según la estimación inicial de la organización, para comer "las 12 gominolas para dar la bienvenida a 2026 y bailar al ritmo de DJ Paco".

RÉCORD EN LA SAN SILVESTRE

Por su parte, la tradicional carrera San Silvestre Barakaldesa, organizada por la Sociedad Ciclista Barakaldesa, batió su récord de participación con más de 2.100 participantes.

El Teatro Barakaldo recibió estas navidades a 7.805 espectadores, con Pirritx, Porrotx eta Marimotots y el clásico Gabon Kontua como las propuestas más seguidas, y la programación del Servicio de Juventud sumó 1.200 personas entre talleres, fiestas y actividades en los topalekus.

El Ayuntamiento también ha destacado "la alta participación" de la ciudadanía en las actividades organizadas por las propias asociaciones y colectivos culturales de los barrios, sobre todo centradas en recibir a Olentzero y Mari Domingi durante los días 23 y 24 de diciembre, con más de un millar de participantes en total.