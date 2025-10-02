Más de un centenar de ajedredicistas se reunirán el sábado en la 25ª Open Internacional Xake Gurutzeta en Barakaldo

Archivo - Una partida de ajedrez . - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

BILBAO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 117 personas se han inscrito, hasta el momento, en el Open Internacional Xake Gurutzeta, que celebrará su 25ª edición este sábado, 4 de octubre, en el centro cívico de Cruces de la localidad vizcaína de Barakaldo.

Organizado por el club Xake Gurutzeta, que cumple también su 25º aniversario, el torneo se disputará a ocho rondas de blitz a 5+3 y tendrá más de 700 euros en premios.

En función de los datos aportados por organización, hasta este mediodía, había ya inscritas 117 personas, aunque esperan poder llegar hasta los 130. Según han destacado, "dos son Gran Maestro y otros dos Maestro Internacional" y, además, "los veinte primeros pasan de 2.000 puntos ELO".

Se han previsto una treintena de reconocimientos a los mejores participantes, con premios en metálico, trofeos y una corbata y un bolso decorados con motivos de ajedrez diseñados por la artista local Rosa Ferro.

Además, han destacado, "será una excelente oportunidad para resaltar la importancia del ajedrez en la formación de valores como la concentración, la paciencia, la toma de decisiones, el ejercicio mental y, sobre todo, la diversión sana".