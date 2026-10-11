Mertxe Aizpurua no será candidata por EH Bildu al Congreso

1124609.1.260.149.20261011110957 Archivo - La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BILBAO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, no será candidata por la coalición soberanista en las elecciones generales del 29 de noviembre, según han confirmado fuentes de la coalición abertzale a Europa Press.

Nacida en Usurbil (Gipuzkoa) el 18 de enero de 1960, Mertxe Aizpurua ha sido portavoz de EH Bildu en el Congreso durante las tres últimas legislaturas, y a sus 66 años ha optado por jubilarse.

La Mesa Política de Hegoalde de EH Bildu ha puesto en marcha el proceso participativo diseñado ad hoc tras el adelanto electoral para la conformación de sus candidaturas a las elecciones al Congreso y al Senado del próximo 29 de noviembre.

La dirección de la izquierda soberanista se reunirá el 16 de octubre para proponer las candidaturas correspondientes a Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navara. Los bilkides podrán refrendar las propuestas mediante votación telemática los días 17 y 18 de octubre, y la candidatura de la formación independentista al Congreso y al Senado será proclamada el lunes 19 de octubre.