Los niveles de benceno en Muskiz no son "preocupantes" aunque "en principio" se prevé mantener medidas preventivas

Archivo - Petronor (Muskiz) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de Salud Pública del Gobierno Vasco, Guillermo Herrero, ha afirmado que los datos de niveles de benceno en Muskiz no están "en parámetros preocupantes", si bien se mantienen el "seguimiento exhaustivo" y van a continuar "en principio" las medidas preventivas tras la incidencia en un tanque de gasolina de Petronor este pasado jueves. Según ha explicado, no hay "problema" para la salud de la población, que puede hacer "vida normal" aunque se aconseja limitar las actividades en el exterior en la zona.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Herrero ha explicado que durante la noche "los datos han sido estables y han descendido por debajo de 10 microgramos por metro cúbico", según ha indicado, "unos buenos resultados para el día que se tuvo ayer con la incidencia". No obstante, ha precisado que, "una vez que ha salido el sol, están fluctuando", algo "lógico porque la evaporación aumenta y también por los cambios de viento".

En todo caso, ha asegurado que no se está "en parámetros preocupantes para nada", si bien "en principio" se van a mantener las medidas preventivas.

"No hay una alerta, no hay un confinamiento, no hay un riesgo para la población. Lo único que decimos es que la gente en esa zona concreta, que es Muskiz, limite un poco todas las actividades en el exterior, pero pueden hacer vida normal, ir a trabajar, ir a los colegios", ha señalado.

En este sentido, ha insistido en que "no hay una incidencia grave para la salud", sino que se está "hablando de medidas preventivas para minimizar la exposición", y en estos momentos "la situación está controlada".

SIN INCIDENCIAS

Según ha explicado, aunque se puede producir "alguna sintomatología aguda de tipo respiratorio, cutánea o dolor de cabeza", le "extraña" que se den teniendo en cuenta que "los parámetros están muy por debajo de los de ayer" y en esa jornada, "con unos picos más altos", no se tiene constancia de "incidencias de ese tipo".

En todo caso, ha reiterado que las medidas preventivas pretenden "evitarlo sobre todo en niños, en personas mayores, en gente que tenga problemas cardiovasculares", pero "realmente no hay un problema para la salud".

El director de Salud Pública ha explicado que se está produciendo un "seguimiento exhaustivo" de los datos. Según ha indicado, en Muskiz los parámetros "van bajando y se van normalizando", con niveles por debajo de 10 microgramos por metro cúbico durante la noche y "algún pico en alguna zona concreta que ha alcanzado los 20-25" a partir de que ha amanecido pero que no tienen "nada que ver con los 100 y pico" de la jornada anterior. En los municipios colindantes no se ha detectado "ningún parámetro que haya dado elevación".