Los nuevos casos de covid en Euskadi rondan los 200 ó 250 y sigue habiendo unas 300 camas ocupadas

BILBAO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La positividad por la covid-19 baja en Euskadi y los nuevos casos detectados rondan los 200 ó 250, tal como ha informado la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, que cree que "siguen siendo datos muy altos". Los hospitales en estos momentos "están bien", pero siguen unas 300 camas ocupadas por enfermos de coronavirus.

"No podemos hablar de la situación de normalidad, por no hablar del número de fallecimientos, que se siguen dando, aunque sí podemos decir es que no estamos ante una situación de tensionamiento del sistema sanitario", ha añadido en una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press.

A su juicio, a la vista de que ya se acerca la época vacacional de verano, se tiene que "mantener la prudencia en la medida de lo posible". "Todos conocemos cuáles pueden ser las situaciones más comprometidas y, sobre todo, todo conocemos también cuáles son los síntomas que pueden hacer que se requiera de nosotros que nos apartemos es un poquito más para no contribuir a ese contagio comunitario que, evidentemente, existe porque ahí están los datos", ha indicado.

La consejera de Salud ha apelado a estar prevenidos porque la covid-19 ha "sorprendido más de una vez" en circunstancias en las que se pensaba que se estaba llegando a una normalidad, cuando ha venido una variante "con características distintas" y ha devuelto a la ciudadanía "a unas casillas más atrás".

"No debemos olvidar la gran capacidad que tiene este virus de, a través de contagios y, si tiene mutaciones de unas características distintas a la inmunidad que tenemos, poder cambiar el escenario. Esperamos que eso no sea así. A mayor número de contagios, las posibilidades se incrementan. Esperemos que no, pero ¡ojo, no nos confiemos!", ha manifestado.

VIRUELA DEL MONO

En cuanto a la viruela del mono, Gotzone Sagardui ha recordado que se mantienen los nueve casos confirmados, a los que realizan seguimiento, identifican a los contactos que sean susceptibles de contagio y espera que "pronto no sea noticia".

Todos los contagiados hasta el momento en Euskadi por la viruela del mono la están pasando sin riesgo para su salud. Para ello, ha admitido que ha venido bien la vacuna de la viruela común.