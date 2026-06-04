La octava edición del concurso de Hiriko Soinuak de Barakaldo abre su periodo de inscripción hasta el 2 de julio

BILBAO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo convoca por octavo año consecutivo el concurso de Hiriko Soinuak, que volverá a buscar artistas emergentes de Euskadi. El plazo de inscripción para participar en el certamen, que cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia y BBK, estará abierto hasta el 2 de julio.

Según ha destacado el consistorio, entre los premios siguen estando la grabación, producción y masterización de un disco en los estudios de Gaua Producciones para la banda ganadora de la categoría principal y para la mejor banda de Barakaldo.

Las propuestas ganadoras de BBK-Igualdad y Euskara grabarán un EP de cuatro canciones cada una de ellas y las nueve propuestas finalistas de las categorías Principal, Barakaldo y BBK-Igualdad actuarán en directo en una final que tendrá lugar el 26 de septiembre en el parque de San Vicente.

La propuesta ganadora de Euskara la decidirá de manera directa el jurado profesional y los proyectos ganadores de las cuatro categorías del concurso actuarán los días 23 y 24 de octubre en el festival que tendrá lugar en la Herriko plaza, acompañando a bandas de reconocida trayectoria que se darán a conocer más adelante. Tanto la final como el festival serán de acceso gratuito.

El ayuntamiento ha indicado que el año pasado se inscribieron 39 propuestas de Barakaldo, un 27% del total de participantes, con un crecimiento del 30% respecto a 2024. También se incrementó la representación de artistas en euskara, con un total de 64 inscripciones, y la de los proyectos que optaron al premio BBK-Igualdad.

Además, según ha destacado el consistorio, la participación en el concurso no ha dejado de crecer de manera continuada desde su primera edición de 2019. Así, los 146 participantes en la pasada edición suponen un 47% más que los inscritos en la primera convocatoria.

En sus ediciones anteriores, Hiriko Soinuak ha premiado a artistas como Sara Zozaya, Monday Potions, Laztana Laztana, Deep Sea Monk o Edgar Allan Pop, entre otros. "Propuestas, todas ellas, reconocidas por el público y los medios especializados. Esperamos lo mejor de esta octava edición del concurso y animamos a artistas y bandas emergentes a participar", ha declarado el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Barakaldo, Jonathan Martín.

Los proyectos musicales que acrediten tener, al menos, un componente empadronado en Barakaldo optarán al premio Mejor artista de Barakaldo, además de al resto de categorías, en caso de cumplir los requisitos fijados. Los proyectos musicales que acrediten que, al menos, el 50% de sus componentes son mujeres optarán al premio BBK-Igualdad, además de al resto de categorías, si cumplen los requisitos.