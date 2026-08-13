Operativo de Aste Nagusia en Bilbao corta al tráfico el recinto festivo del Arenal del 20 de agosto al 1 de septiembre

Archivo - Policías municipales de Bilbao en el recinto festivo - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo especial de movilidad de Aste Nagusia 2026 en Bilbao cortará al tráfico el recinto festivo del Arenal entre el próximo jueves 20 de agosto hasta el martes 1 de septiembre y los cambios que afectarán a la movilidad de vehículos y peatones se extenderán a los diferentes puntos de la ciudad donde están programadas actividades festivas.

La concejal de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, ha recomendado tanto a quienes se acerquen a Bilbao estos días como a quienes quieres quieran disfrutar de los diferentes actos organizados en toda la ciudad que se desplacen en transporte público.

Todas las tardes-noches de Aste Nagusia, el recinto festivo del Arenal se extenderá a otras zonas limítrofes como la Plaza Biribila y la calle Bailén, en su tramo final, mientras que otros espectáculos diarios, como los fuegos artificiales, los conciertos del Parque Europa o el Txikigune, y los diferentes actos festivos programados, como el desfile de la Ballena, la Hiri Krosa o la Bajada de Goitiberas, también provocarán afecciones al tráfico.

Asimismo, algunas líneas de Bilbobus y el autobús turístico Bilbao City Tour verán afectados sus recorridos en mayor o menor medida por los cortes de tráfico durante las fiestas, y se reforzarán algunos servicios para atender la fuerte demanda prevista para el viernes grande o los fuegos artificiales.

El Funicular de Artxanda volverá a ampliar su horario de funcionamiento, favoreciendo así que todas aquellas personas que lo deseen puedan contemplar desde Artxanda el espectáculo pirotécnico.

También, debido a los cambios circulatorios establecidos, se modificarán o se verán afectadas algunas de las paradas habituales de taxi y los puntos de Bilbaobizi próximos al recinto festivo.

El Ayuntamiento de Bilbao desplegará un operativo especial para controlar que los equipos de sonido de las txosnas y de los locales de hostelería cumplan las ordenanzas vigentes en materia de contaminación acústica.

AFECCIONES AL TRÁFICO EN ARENAL

Por motivos de seguridad, todo el recinto festivo del Arenal, delimitado por las calles Sendeja, Viuda de Epalza, Arenal, Ribera y Puente del Arenal, comenzará a registrar afecciones al tráfico durante los próximos días.

Previamente a producirse el corte definitivo del recinto del Arenal, que tendrá lugar el jueves 20 a las 8.00, y para favorecer el montaje y desmontaje de las infraestructuras festivas, se llevarán a cabo diferentes cambios en la circulación de la zona.

Desde las 8.00 horas del jueves 20 y hasta las 15.00 horas del martes 1 de septiembre se procederá a cortar totalmente el tráfico en las calles del recinto festivo (Sendeja, Viuda de Epalza, Arenal y Ribera) dejando circular en el mismo sólo a los vehículos que porten la correspondiente autorización municipal y a aquellos que deban entrar al aparcamiento del Arenal, a criterio siempre de Policía Municipal.

La entrada al espacio festivo del Arenal para los vehículos autorizados se realizará por la calle Sendeja (desde Plaza Ernesto Erkoreka), y la salida por la calle Ribera, mientras que el estacionamiento de vehículos quedará prohibido, excepto en horario de carga y descarga (de 8.00 a 11.00) y todas las tardes de Aste Nagusia este recinto acotado se extenderá a otras zonas limítrofes

Respecto a los fuegos artificiales, a partir de las 21.30 horas y hasta que la aglomeración de peatones disminuya y el tráfico lo aconseje, se cortarán el tráfico en varias calles.

En el Parque Europa se celebrarán conciertos nocturnos entre el miércoles 26 y el sábado 29, ambos inclusive y el Ayuntamiento recomienda el desplazamiento en metro, que dará servicio durante toda la noche, para acceder a la zona de conciertos.

La Policía Municipal podría establecer restricciones circulatorias en la zona por motivos de seguridad durante el inicio o final de los conciertos, y después de los fuegos artificiales.

En el caso de la plaza de toros, entre el lunes 24 y el sábado 29, ambos inclusive, se establecerán cortes de circulación de las calles Machín y General Concha desde Autonomía entre las 17.30 y 18.00 aproximadamente.

Por su parte, el espacio infantil (Txikigune) y las actuaciones que se organizan en la Pérgola provocarán desde el lunes, día 17 de agosto y hasta el 2 de septiembre, el cierre al tráfico rodado y la ocupación de aparcamiento en el Paseo José Anselmo Clavé. Se permitirá el acceso-salida a los garajes.

DESFILE DE LA BALLENA

Para facilitar el paso del Desfile de la Ballena el día 23, entre las 17.00 y las 19.45 horas aproximadamente, se producirán afecciones en el entorno de la Gran Vía y calles transversales, desde la Plaza Biribila hasta la Plaza Sagrado Corazón, aunque esta última permanecerá abierta al tráfico en todo momento.

El domingo 23, la celebración de la Bajada de Goitiberas provocará el corte total del tráfico en las calles Bailén y Navarra, entre las 12.00 y las 14.30, aproximadamente, mientras que la regata de traineras tendrá lugar el domingo 23 y supondrá reservas de estacionamiento desde el sábado 22 (desde las 7.00 horas del sábado hasta las 13.30 horas del domingo 23) en ambas márgenes de Avenida Zarandoa.

La celebración de la Aste Nagusiko Hiri Krosa, el viernes día 28, a partir de las 17.00 horas, provocará cambios en la circulación que afectarán especialmente a la calle Ripa, que obligará a adelantar el cierre nocturno al tráfico de Aste Nagusia de la calle Bailén, y a la conexión calle Buenos Aires-Puente del Ayuntamiento, que se cortará puntualmente al tráfico.

TRANSPORTE PÚBLICO

El recorrido de Bilbobus se verá afectado en mayor o menor medida por los cortes de tráfico durante las fiestas, mientras que el autobús turístico "Bilbao City Tour" también verá modificado su recorrido habitual debido a los cortes de tráfico desde el domingo 16 hasta el martes 1 de septiembre.

Toda la información relativa a estos cambios y desvíos alternativos se ofrecerá al detalle en cada una de las paradas modificadas, en el 010 (944 010 010) y en la app o en las redes sociales oficiales de Bilbobus.

El Funicular de Artxanda ampliará su horario de funcionamiento hasta las 12 de la noche, desde el sábado 22 hasta el sábado 29, y el servicio de Bilbobizi se mantendrá en funcionamiento entre las 8.00 y las 22.00 horas, desde el sábado 22 hasta el domingo 30, ambos incluidos.

En cuanto a los taxis, quedarán anuladas las paradas del Paseo del Arenal y Sendeja 1 durante el establecimiento del espacio festivo, y la de Hurtado de Amézaga 1 durante el corte de la Plaza Biribila.

Junto a ello, el acotamiento de los distintos recintos festivos obliga a establecer modificaciones en varias áreas habituales de estacionamiento, pero en el caso del estacionamiento para personas con movilidad reducida se han establecido seis zonas de reserva.

Por último, para regular el nivel de molestia producido en los distintos recintos festivos por los equipos de música en Aste Nagusia, se volverá a poner en marcha un operativo especial para limitar los equipos de sonido de las txosnas y de los locales de hostelería por parte de los técnicos de Medio Ambiente. Se continuará incidiendo en la línea marcada en ediciones anteriores, teniendo en cuenta las distintas zonas y los niveles establecidos para las mismas.