La sanidad vasca volverá a vacunar a 253 personas, la mayoría bebés, inoculados con una vacuna caducada

BILBAO 27 Ene.

Osakidetza volverá a vacunar a 253 personas, la mayoría bebés, que fueron inoculados con una vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) pertenecientes a un lote cuya fecha de caducidad había expirado recientemente.

En un comunicado, la Dirección de Salud Pública ha indicado que esta situación, "sin ningún tipo de afección en la salud ni efecto adverso, ha afectado a 253 personas, la mayoría bebés, en 12 OSIs (organizaciones sanitarias integradas) de Osakidetza". "Todos y cada uno de los casos están perfectamente identificados y se está contactando con las familias para informarles de manera directa y ofrecer las indicaciones necesarias", ha agregado.

La Dirección de Salud Pública ha consultado el caso con las autoridades, con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi (CAVE), además de con el fabricante.

Tras el estudio realizado, el CAVE ha recomendado administrar una nueva dosis de la vacuna para asegurar la máxima protección. Los centros sanitarios han comenzado ya este martes a contactar a las familias para una nueva cita.

Desde Salud Pública se ha transmitido un mensaje de tranquilidad, dado que, según los expertos, "no se prevén efectos adversos por la administración de estas dosis". "Todos los casos están controlados, y se están siguiendo las recomendaciones de los organismos expertos de salud pública", ha concluido.