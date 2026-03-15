Otegi pide recuperar hoy en Euskadi "el mismo mensaje antiimperialista" y contra la guerra del referéndum de la OTAN

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi - Carlos González - Europa Press

BILBAO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha pedido recuperar hoy en Euskadi "el mismo mensaje antiimperialista" y contra la guerra que "lanzó" en el referéndum de la OTAN. Además, se ha sumado al "conjunto de movimientos" del mundo que busquen dirimir los conflictos "en términos diplomáticos, de acuerdo y de paz".

En un mensaje difundido este domingo, Otegi ha recordado que esta semana se han cumplido 40 años desde que Euskadi dijera "no a la OTAN", en referéndum.

Según ha puntualizado, "en aquella encrucijada histórica, Euskal Herria, fue capaz de decirle que no al imperialismo, no a las guerras y sí a la autodeterminación y a la paz".

En su opinión, cuatro décadas más tarde, "la primera conclusión clara" es que "no se pueden hacer operaciones en nombre de la OTAN que hablen en nombre del pueblo vasco" porque este "dejó claro que no quería estar" en la organización. Para Otegi, el mensaje de "aceptar y respetar lo que decidió el pueblo vasco" tiene hoy "más actualidad que entonces".

El líder de la formación soberanista vasca ha lamentado que, en la actualidad, "el mundo se llena de guerras que buscan la extracción de recursos naturales" y "todo el mundo sabe" que estos conflictos "se hacen, en definitiva, para expoliar a los pueblos y para no respetar su soberanía. "Hoy queremos decir que sus guerras son nuestras miserias", ha afirmado.

Arnaldo Otegi ha lamentado las "consecuencias graves" de los conflictos bélicos, con "miles de muertos" en Gaza, también Irán y en "otras partes del planeta", tienen "consecuencias económicas y sociales, generan zozobra en la economía, en las expectativas de la gente y efectos como la carestía de la vida".

"Cada vez que vamos a echar gasolina nos enteramos y nos damos cuenta de que esas guerras tienen consecuencias entre nosotros y nosotras", ha señalado.

"LANZAR EL MISMO MENSAJE"

Por esta causa, ha asegurado que "Euskal Herria tiene que volver a lanzar el mismo mensaje" de "pueblo antiimperialista, en contra de la guerra y a favor de la paz, de la autodeterminación y la soberanía de todos los pueblos".

"Hoy Euskal Herria quiere volver a reafirmar que en nuestro nombre no es posible que se hagan ese tipo de guerras y que nos sumamos con el conjunto de movimientos que existan en el mundo a dirimir nuestros conflictos en términos diplomáticos, en términos de acuerdo y en términos de paz", ha asegurado.

Arnaldo Otegi ha advertido de que "sus guerras" son "nuestras miserias" y que la propuesta de su partidos es "paz, autodeterminación y respeto a la soberanía de los pueblos".