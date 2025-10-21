El Partido Demócrata Europeo celebrará su Congreso anual el 21 de noviembre en el BEC

BILBAO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Demócrata Europeo (PDE) celebrará su Congreso anual el próximo 21 de noviembre en el Bilbao Exhibition Center (BEC), en Barakaldo (Bizkaia), con el lema 'All we need is democracy' (todo lo que necesitamos es democracia). El encuentro tendrá una primera parte estatutaria y una segunda abierta al público para debatir sobre algunos de los principales desafíos que afronta el proyecto europeo.

Según han explicado desde el PNV, una de las formaciones cofundadoras del PDE, se ha elegido para este congreso anual como lema 'All We Need is Democracy' "parafraseando una conocida canción de los Beatles y recordando lo urgente que es la lucha por la democracia en un mundo dominado por una tendencia creciente hacia soluciones autoritarias".

El Congreso se llevará a cabo en el BEC el día 21 de noviembre. Comenzará a las 14.00 horas con la sesión estatuaria, reservada a los delegados del PDE que llegarán de toda Europa. A las 16.00 horas se abrirán las puertas del Auditorio del BEC para que el público en general puedaa asistir a la segunda parte del encuentro.

Esta sesión comenzará con varios paneles en los que se debatirá sobre diferentes materias y desafíos que afronta el proyecto europeo, entre ellas "la lucha global por la democracia, partiendo de los movimientos juveniles que impulsan el cambio en países como Serbia, Estados Unidos y Turquía, así como los influencers que los inspiran y movilizan en las redes sociales".

También se abordará la necesidad de "una alianza de democracias" para hacer frente a las crecientes tendencias autoritarias en todo el mundo.

El Congreso será inaugurado por el lehendakari, Imanol Pradales, y clausurado por el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, el secretario general del Partido Demócrata Europeo, Sandro Gozi, y el presidente del PDE, François Bayrou.

El Partido Demócrata Europeo se constituyó en 2004 y el primer Consejo Político se celebró en la sede del PNV de Sabin Etxea, en Bilbao, en febrero del año siguiente.

El PDE es, en palabras de los jeltzales, "una formación política profundamente europeísta que aboga por la preservación de las diferentes identidades nacionales que conviven en la Unión y que defiende el papel de las regiones y de los pueblos con competencias legislativas en la configuración política comunitaria".

El Partido Demócrata Europeo cuenta en la actualidad con nueve eurodiputados, entre los que se encuentra la jeltzale Oihane Agirregoitia, que se integran en el grupo parlamentario Renew Europe, de 74 miembros.