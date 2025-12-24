Pasa a disposición judicial el detenido por la muerte de una mujer en una vivienda de Barakaldo

Decenas de personas durante una concentración de este martes en Barakaldo por la muerte violenta de una mujer en la localidad vizcaína.
Decenas de personas durante una concentración de este martes en Barakaldo por la muerte violenta de una mujer en la localidad vizcaína. - David de Haro - Europa Press
Publicado: miércoles, 24 diciembre 2025 11:52
BILBAO 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 27 años detenido por su presunta relación con la muerte violenta de una mujer de 54 años en su vivienda de Barakaldo ha pasado este miércoles a disposición judicial, según ha confirmado el Departamento de Seguridad.

Familiares de la víctima comunicaron en la mañana del domingo a la Ertzaintza que acababan de encontrar a la mujer inconsciente y, al parecer, fallecida, en el interior de su vivienda, a donde se desplazaron dotaciones de la Ertzaintza y personal médico, que confirmaron que la mujer había muerto. Posteriormente, la autopsia confirmó que se trataba de una muerte violenta.

A última hora del mismo domingo, la Policía vasca detuvo a un hombre de 27 años por su presunta relación con los hechos y en la mañana de este miércoles le ha trasladado al Juzgado de Getxo.

