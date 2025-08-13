Plantilla de Serveo se concentra este jueves en Bridgestone Basauri contra el ERE de extinción de afecta a 22 empleados

Archivo - Exterior de la planta de Bridgestone Hispania Manufacturing, a 1 de abril de 2025, en Basauri (Bizkaia) - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Serveo, empresa encargada del mantenimiento en Bridgestone Basauri (Bizkaia), se concentrará este jueves contra el ERE de extinción que afecta a 22 de sus 39 empleados, antes de que el próximo día 18 comience una huelga indefinida.

Según ha informado CCOO, la concentración se desarrollará entre las 10.00 y las 10.30 horas en la sede de Bridgestone de Basauri como "muestra de firme oposición" al ERE y en defensa de sus puestos de trabajo.

CCOO exige a la dirección de Serveo "la retirada inmediata" del Expediente de Regulación de Empleo, al considerar que el despido de 22 trabajadores de los 39 que hay en plantilla es una medida "totalmente desproporcionada e injustificada".

En este sentido, ha recordado que planteó "alternativas viables para evitar despidos traumáticos", como recoocaciones, prejubilaciones y bajas voluntarias incentivadas en bolsa de trabajo.