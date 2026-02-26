Plataforma contra subfluvial se manifestará para pedir a Diputación de Bizkaia que pare el proyecto y las expropiaciones

BILBAO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plataforma contra el subfluvial ha convocado una manifestación el 25 de abril en Romo para exigir a la Diputación de Bizkaia la paralización del proyecto y del proceso de expropiación anunciado este lunes de terrenos de Portugalete, Sestao, Trapaga, Leioa y Getxo.

En un comunicado, la plataforma ha denunciado que la Diputación "siga adelante con el proyecto, teniendo en cuenta que está ya judicializado y se expondría al erario público a tener que pagar indemnizaciones millonarias de pararse el proyecto en los tribunales", han explicado.

Bajo el punto de vista de la plataforma 'Subflubiala Ez', la nueva autovía bajo la Ría es "un proyecto muy perjudicial", sobre todo, han proseguido, "por el modelo de movilidad que promueve", ya que supondrá "un efecto llamada para los coches, con los consiguientes aumentos de contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero".

Además, ha añadido, supondría un "descomunal" aumento del gasto público, estimado en más de 500 millones de euros que estarían mejor destinados a mejorar otros servicios como el transporte publico, la sanidad o los cuidados", han considerado.

Asimismo, desde la plataforma han apuntado que las obras "causarán graves perjuicios en el entorno" y que "los principales perjudicados serán el alumnado y el resto de la comunidad educativa de los centros educativos aledaños, cuya salud se verá gravemente afectada por las obras".

Desde su punto de vista, también el parque Artaza y el río Ballonti se verán "gravemente afectados" ya que el parque "sufrirá la tala de decenas de árboles, así como el cierre de un cuarto del parque mientras duren las obras", han detallado.

A su vez, el río vería la construcción de un viaducto que lo sobrevuela, lo que, han subrayado, "afectará a sus ecosistemas, poniendo en riesgo al pez espinoso, especie protegida, y además las zonas verdes que rodean el río perderán espacio y calidad".

Por todo ello, desde Subflubiala Ez piden a la Diputación que paralice el proyecto y dirija sus inversiones al transporte público y, en ese sentido, "hacen un llamamiento a una manifestación el 25 de abril en Romo".