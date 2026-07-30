El Pleno de Barakaldo (Bizkaia) aprueba un presupuesto de 150,8 millones de euros

BILBAO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Barakaldo ha aprobado este jueves definitivamente el Presupuesto Municipal de 2026, que asciende a 150.814.642,54 euros, lo que supone 10,5 millones más que el ejercicio anterior.

Según ha informado el consistorio, el nuevo presupuesto permitirá reforzar servicios y políticas dirigidas a las personas, con incrementos en Acción Social, Igualdad, Juventud y Barakaldo Kirolak, además de actuaciones como el refuerzo del Servicio de Ayuda a Domicilio, la ampliación de los Topalekus a los sábados, el segundo Cambiador Inclusivo, nuevas medidas de accesibilidad y aparcamiento, el Urban Bizi Lab, el SAC Móvil y diferentes inversiones en los barrios.

Durante el Pleno también se han desestimado las alegaciones presentadas por las comisiones de fiestas de los barrios y por el sindicato LAB. En el primer caso, el Gobierno municipal ha defendido que el apoyo a las fiestas no se limita a la subvención económica, sino que incluye infraestructuras, seguridad, limpieza, electricidad, personal y otros recursos municipales.

Asimismo, ha señalado que el presupuesto debe responder al conjunto de las necesidades de la ciudad y que cualquier posible incremento de las ayudas deberá analizarse en función de las disponibilidades presupuestarias y desde el diálogo con las comisiones.

"Gobernar significa elaborar un presupuesto que dé respuesta al conjunto de las necesidades de Barakaldo. Hoy hablamos de las comisiones de fiestas. Mañana puede ser cualquier club deportivo, cualquier asociación cultural, cualquier entidad social o cualquier colectivo vecinal el que reclame una mayor aportación económica. Lo que no podemos hacer es entrar en una dinámica en la que cada colectivo considere que su demanda debe situarse por encima de las demás, sería un juego peligroso y profundamente insolidario", ha subrayado la concejala de Hacienda, Iratxe Foces.

Respecto a la alegación de LAB, el Ayuntamiento considera que las reivindicaciones laborales de la plantilla deben abordarse a través de los órganos de representación y las mesas de negociación correspondientes, y no mediante el procedimiento de alegaciones al presupuesto.

Además, ha señalado que la alegación presentada reproduce en gran medida la del ejercicio anterior e incluye referencias a actuaciones que ya han sido ejecutadas, por lo que no se considera un análisis actualizado de las cuentas de 2026.

CARRETERA INTERFÁBRICAS

Por otro lado, el Pleno ha aprobado los pliegos para sacar a licitación las obras de la carretera Interfábricas, en Lutxana, una actuación estratégica para mejorar la conexión del barrio con la zona de Ansio.

El proyecto contempla la urbanización y mejora de este eje viario, la creación de nuevas plazas de aparcamiento y un nuevo acceso mecánico mediante ascensor que permitirá evitar el actual túnel de Orkonera, mejorando la accesibilidad y la conexión peatonal.

La actuación contará con un precio máximo de licitación de 8,5 millones de euros, de los que 6 millones serán financiados por la Diputación Foral de Bizkaia mediante el convenio suscrito con el Ayuntamiento de Barakaldo.