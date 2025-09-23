PNV afirma que el reconocimiento del Estado Palestino ante el "genocidio absoluto" no es solo una "muestra simbólica"

Archivo - El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban (C), el portavoz de la formación nacionalista en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi (D), y la parlamentaria de EAJ-PNV en el Parlamento Vasco Maitane Ipiñazar Miranda - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PNV y miembro del EBB, Joseba Díez Antxustegi, se ha mostrado convencido de que el reconocimiento del Estado Palestino "ante el genocidio absoluto" de su población no es solo una "muestra simbólica" sino un gesto "muy importante y de justicia".

En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Díez Antxustegi ha destacado "el dolor" que supone ver cómo niños están siendo asesinados en Gaza en un "genocidio absoluto" por parte del Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu.

Por ello, cree que es "muy importante" y "de justicia el reconocimiento del Estado palestino". "Todas esas muestras que se puedan dar, que ya no son solo muestras simbólicas ni muestras de solidaridad, sino un reconocimiento efectivo de lo que es realmente un Estado, pues evidentemente es bienvenido", ha añadido.

El dirigente jeltzale ha destacado que el mandato del Lehendakari, Imanol Pradales, "se está identificando mucho con un plano muy internacional" dentro de esa estrategia de "Euskadi global" y de la proyección de Euskadi en el mundo.

A su juicio, tal como quedó constatado en el pleno de política general del Parlamento Vasco el pasado día 18, Pradales es un Lehendakari que "conoce bien lo que pasa aquí, pero que además mira al mundo".

Por ello, inició su discurso con un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del "genocidio que está cometiendo el Estado de Israel en Palestina", y este pasado lunes también, en su reunión con una representación de los embajadores de la Unión Europea, hizo "una proyección internacional de Euskadi, diciendo que Euskadi también tiene algo que decir en el mundo".

"Y, desde luego, con esto que está pasando ahora mismo en Gaza, en Palestina, con esta barbarie que estamos viendo, el Gobierno Vasco y el Lehendakari también muestran su apoyo", ha concluido.