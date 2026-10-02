PNV cree que rechazar el Decreto de Vivienda sería "un golpe" a la legislatura pero Sánchez convocará cuando le convenga

Archivo - El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, en declaraciones a los medios en Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado que el rechazo el Decreto en materia de vivienda supondría "un golpe" a la legislatura, si bien ha opinado que el presidente, Pedro Sánchez, es "impredecible" y convocará elecciones "cuando más le convenga a él".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Díez Antxustegi ha lamentado que, durante los últimos días, no se ha visto "la mejor versión de la política" porque "una cuestión tan importante" como el problema del acceso a la vivienda habría que "trabajarlo bien y negociarlo bien" y no "a golpe de titular, a salto de mata".

Tras defender que el PNV "ha actuado como un partido responsable", ha señalado que, a su entender, el Gobierno ha presentado dos Decretos pero uno de ellos, el que recoge los alquileres indefinidos y que Díez Antxustegi ve "invotable", sabiendo que "no va a salir" más "para la galería" o para "contentar a sus propios socios".

El otro Decreto, con el que sí se buscaba "responder al malestar social que había en este momento en la calle" y que incluía "algunas cuestiones interesantes" planteadas por PNV, continúa siendo, para el portavoz jeltzale, "un parche" y no "una solución real", pero es "un decreto aceptable en términos de tratar de dar una solución concreta en este momento".

No obstante, ha recordado que "parece que tampoco va a salir" por la negativa de Junts, sobre la que ha eludido pronunciarse porque, ha dicho, "tendrán que justificar ellos su posición".

En caso de que se confirme en el pleno del Congreso de este viernes el rechazo a los Decretos de vivienda, ha considerado que, si no "salen", será "un golpe" a la legislatura pero se verá "qué es lo que ocurre y cómo reacciona" Pedro Sánchez, que "es impredecible y puede salir por cualquier lado".

"La legislatura está exclusivamente en manos de una persona que es Pedro Sánchez y hará lo que le interese en cada momento", ha manifestado, insistiendo en que, ante una posible moción de censura de PP y Vox, "el PNV no va a participar" de ella.

Para Díez Antxustegi, "lo que es importante" en la fecha en que finalmente se convoquen elecciones generales "es que no coincidan" con las elecciones municipales y forales porque "siempre distorsiona y se pueden mezclar debates" y la "polarización y ruido" que hay en el Estado podría "contaminarlos".

Preguntado por la posibilidad de que el presidente esté barajando la fecha del 29 noviembre, como apuntan algunas informaciones, ha señalado que Sánchez "todos los días se levanta pensando en cuándo le va a convenir a él convocar las elecciones". "Así que veremos", ha indicado.

En todo caso, ha subrayado que el PNV estará "preparado para presentar las mejores candidaturas, el mejor programa electoral y sacar el mejor resultado posible para que Euskadi siga teniendo un grupo que defiende las competencias, que defiende el autogobierno y que defiende las clases medias vascas en el Congreso". "Pero veremos si se confirma esa noticia, ha insistido, convencido de que los comicios serán "cuando decida Pedro Sánchez y Pedro Sánchez decidirá cuando más le convenga a él".

Respecto a cómo afectará la proximidad de las elecciones a la relación entre los dos socios del Gobierno Vasco, el parlamentario jeltzale ha admitido que habrá "tiras y afloja y algún intercambio dialéctico en los medios de comunicación principalmente", pero ha insistido en que PNV y PSE son "lo suficientemente maduros como para saber preservar bien las instituciones de estas cuitas políticas".

Así, aunque pueden "tener evidentemente en momentos puntuales alguna diferencia concreta", ha señalado que la relación entre PNV y PSE "es buena". "Es la mejor opción para gobernar las principales instituciones de este país, es la opción que ha dado estabilidad en los últimos años, y es la opción por la que apostamos en principio", ha afirmado. De este modo, ha abogado por que, "cuando las cosas funcionan, hay que mantenerlas".

NUEVO ESTATUS

Por otro lado, ha señalado que PNV, PSE-EE y EH Bildu continúan con las conversaciones para explorar un acuerdo para un nuevo estatuto de autonomía o nuevo estatus con la "norma principal" de la discreción. Según ha indicado, se trabaja "sin prisa, pero sin pausa, y sobre todo para hacerlo bien".

A su entender, "es importante no tener prisa" porque, "para tener un buen texto generacional que nos dure al menos otra o otras dos generaciones, lo que tenemos que hacer es hacerlo bien". Del mismo modo, ha defendido que, para lograr que "tenga un apoyo muy amplio, por lo menos un apoyo tan amplio como el que tuvo el Estatuto de Gernika", debe hacerse "con tranquilidad".

En esta línea, ha planteado también que el acuerdo debe contar con "las tres principales tradiciones políticas" que representan "a una parte muy plural de esta sociedad que ya de por sí es una sociedad muy plural y muy diversa". "O es a tres o no será, porque lo importante es que seamos capaces de ampliar esa base y de que todos nos veamos reflejados, porque si esas tres tradiciones políticas del país nos vemos reflejados va a haber una gran parte del país que se va a ver reflejada y creemos que eso es muy importante", ha subrayado.