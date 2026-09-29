El programa de marchas de montaña de BBK se acerca el domingo al entorno de Mendibil, en Barakaldo (Bizkaia)

Archivo - Zona de monte de Barakaldo. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa de marchas de montaña 'BBK Mendi Martxak', que invita a descubrir diferentes entornos de Bizkaia con recorridos no competitivos y pensados para disfrutar de la naturaleza en comunidad, se acerca el domingo 4 de octubre al entorno de Mendibil, en la localidad vizcaína de Barakaldo.

La marcha, organizada junto a Grupo Alpino Turista Barakaldo, tendrá su salida a las 9.00 horas desde la Plaza Los Hermanos y propone un recorrido de 13,70 kilómetros y 622 metros de desnivel. Las inscripciones están abiertas desde el 21 de septiembre y el aforo está limitado a 450 participantes, según ha indicado la BBK en un comunicado.

'BBK Mendi Martxak' 2026 es una iniciativa marchas de montaña que invita a descubrir diferentes entornos de Bizkaia a través de recorridos no competitivos y pensados para disfrutar de la naturaleza en comunidad.

De este modo, la marcha de Mendibil permitirá recorrer el entorno de este monte a través de un itinerario circular que tendrá su salida a las 9.00 horas desde la Plaza Los Hermanos, en la calle San Antolín Kalea, donde el control de asistencia comenzará 45 minutos antes.

SENDERISMO

El itinerario está diseñado para disfrutar del paisaje y de la práctica del senderismo y la cita se integra en el calendario de BBK Mendi Martxak 2026, una iniciativa que acerca la práctica de la montaña a diferentes municipios de Bizkaia y apuesta por disfrutar del territorio de una manera "activa, compartida y respetuosa con el entorno".

Como en el resto de las marchas del programa, se trata de una actividad no competitiva en la que el protagonismo recae en el recorrido, la experiencia y la convivencia entre las personas participantes, han destacado

La iniciativa estará limitado a 450 personas, con el objetivo de favorecer una experiencia organizada y un disfrute responsable del entorno y las inscripciones se abrieron el pasado 21 de septiembre y deberán realizarse previamente para participar en la marcha.

'BBK Mendi Martxak' 2026 cuenta con un calendario de siete marchas distribuidas por diferentes municipios de Bizkaia y organizadas junto a clubes de montaña locales.

El programa mantiene su apuesta por fomentar una práctica del senderismo "accesible, inclusiva y respetuosa", al tiempo que permite conocer distintos paisajes y entornos del territorio.

Además, como incentivo a la participación continuada, las personas que completen tres marchas del programa recibirán un obsequio como reconocimiento a su implicación en BBK Mendi Martxak 2026.

La programación de 'BBK Mendi Martxak' 2026 concluirá el 8 de noviembre en Getxo con Ibilki, última cita de un calendario que durante este año ha recorrido diferentes municipios de Bizkaia de la mano de clubes de montaña locales.