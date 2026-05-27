El proyecto 'Sustraiak eta ahotsak' de Diputación de Gipuzkoa se acerca este jueves a Ucrania con una charla-concierto

SAN SEBASTIÁN 27 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Sustraiak eta ahotsak. Raíces conectadas' del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa ofrecerá este jueves, en el convento Santa Teresa de San Sebastián, la charla-concierto 'Cuando las raíces suenan: Ucrania en Euskadi'. Este encuentro invita a conocer las experiencias, la memoria y la creación artística de la comunidad ucraniana en Euskadi.

La diputada de Cultura, Goizane Álvarez, ha subrayado que con el programa 'Sustraiak eta ahotsak. Raíces conectadas' la Diputación quiere "seguir construyendo una Gipuzkoa plural, abierta y consciente de la riqueza de quienes la habitan". "La cultura es un espacio de encuentro, de memoria compartida y de convivencia, y este tipo de iniciativas nos ayudan a fortalecer esos vínculos desde la escucha y el reconocimiento mutuo", ha afirmado.

'Cuando las raíces suenan: Ucrania en Euskadi' será un encuentro cultural y emocional para acercar al público "la memoria, la identidad y la expresión artística" de la comunidad ucraniana en Euskadi. La jornada se iniciará con la narración principal de Natalya Mykhaylevska, vocal de la asociación Ucrania Euskadi en Gipuzkoa, que compartirá "una mirada profunda sobre las raíces, la resistencia y la vida" de Ucrania lejos de su tierra de origen.

Según han explicado desde la institución foral, su intervención abordará "la construcción de una identidad entre dos culturas, la importancia de preservar la lengua y las raíces de los hijos nacidos en Euskadi, así como los retos de integración que afrontan las personas solicitantes de asilo".

A continuación, tendrá lugar un relato intergeneracional interpretado por Mariana Ponochevna y Yuliya Prokopenko, "un diálogo íntimo entre experiencias, recuerdos y vivencias que entrelazan la cultura ucraniana con la realidad vasca".

Yuliya, médica de formación, ha desarrollado un papel como "puente cultural" a través de su implicación en la comunidad ucraniana en Euskadi y su interés por la indumentaria tradicional. Por su parte, Mariana, cantante lírica y miembro del Orfeón Donostiarra, compartirá "una mirada atravesada por la juventud y por el impacto de la guerra, hablando de música, identidad, pérdida y futuro desde una sensibilidad profundamente artística".

El encuentro culminará con un concierto de Mariana Ponochevna y Hanna Ponochevna, música, pedagoga y directora de coro y orquesta, actualmente estudiante de Antropología en la EHU y directora de tres coros. Estarán acompañadas al piano por Borja Rubiños.