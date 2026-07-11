Reabierta la BI-2524 en Zeberio tras el accidente entre dos vehículos que deja cuatro personas heridas

Archivo - Un agente de la Ertzaintza realiza un control - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La carretera BI-2524, a la altura de Zeberio, ha quedado reabierta al paso en ambos sentidos hacia las 16.30 horas de este sábado tras el accidente registrado cerca de la una y media entre dos vehículos que ha dejado un total de cuatro personas heridas. Dos de las víctimas han sido trasladadas al hospital de Basurto en Bilbao mientras que las otras dos al de Cruces, en Barakaldo, ha confirmado el Departamento de Seguridad a Europa Press.

Los hechos se han producido a las 13.27 horas de este sábado en la BI-2524, a la altura de Zeberio (Bizkaia). Como consencuencia del choque dos personas han quedado atrapadas en el interior de su propio vehículo.

Pasadas las 14.00 horas la primera de las personas atrapadas ha sido liberada y la segunda, un tiempo después. Los ocupantes de un vehículo, un hombre de 36 años y una mujer de 28 han sido trasladados al hospital de Cruces y las ocupantes del segundo, una mujer de 23 años y otra de 66, al hospital de Basurto.

Como consecuencia del incidente, la carretera ha quedado cortada en ambos sentidos, hasta que obras públicas ha logrado retirar los vehículos accidentados y limpiar la calzada. A las 16.30 horas la vía ha quedado reabierta al tráfico y no se registran incidentes en este punto.