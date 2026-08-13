Retenciones de 14 kilómetros en el peaje de Irun de la AP-8 por desplazamientos estivales

Retenciones de 5 kilómetros en el peaje de Irun de la AP-8 por afluencia de vehículos - TRAFIKO GOBIERNO VASCO

SAN SEBASTIÁN 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El peaje fronterizo de Irun (Gipuzkoa) de la autopista AP-8 registra pasadas las 18.30 horas de este jueves 14 kilómetros de retenciones de tráfico por afluencia de vehículos, sentido Baiona, debido a los desplazamientos estivales.

Según informa la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, en el peaje irundarra, en dirección Muskiz (Bizkaia), las colas de vehículos son de 5 kilómetros.

Los vehículos que intentan evitar las retenciones de la autopista y se decantan por otras carreteras, como la N-636, están también empezando a generar rentenciones en estas vías alternativas, lo que está provocando colapso circulatorio en las comarcas guipuzconas de Bidasoa y Oarsoaldea. En Irun se ha activado el plan especial de la Policía local para tratar de paliar la situación.

En el peaje de Zarautz de la AP-8, en dirección a Irun, donde las colas de vehículos han llegado a alcanzar los 9 kilómetros, las retenciones de tráfico se han dado por finalizadas sobre las 18.30 horas.