El Rey apela a la unidad y el compromiso de todos para resolver la "muy compleja ecuación" de la industria europea

El Rey Felipe VI ha apelado a la unidad y al "compromiso de todos" para resolver la "muy compleja ecuación" en la que se encuentra la industria europea con "múltiples incognitas" como la innovación, el incremento de la competitividad o la reducción de la dependencia de otros países.

Felipe VI, junto con el ministro de Industria, Jordi Hereu, ha participado en la inauguración oficial de la octava edición del Congreso Nacional de Industria que se celebra este miércoles y jueves en Bilbao y en el acto de entrega de los premios nacionales "Bien Hecho en España".

Tras la entrega de los galardones, ha intervenido el Rey, que ha dedicado sus primeras palabras a recordar al fundador de Aernnova, Iñaki López Gandasegi, fallecido este pasado martes, al que ha calificado como "un representante ilustre de la vocación industrial de esta tierra".

Su Majestad, tras dar la enhorabuena a los premiados, les ha animado a "seguir así" porque se necesita "más industria" en el país ya que, según ha manifestado, hay que decir "alto y claro" que es un sector "clave" de la economía española.

Asimismo, ha destacado la capacidad de la industria de generar vínculos, sobre todo, "en un tiempo de tensiones internacionales, de prácticas proteccionistas y de desconexión de las cadenas de valor", lo que reafirma en la importancia de "seguir creciendo unidos".

A su juicio, las palabras clave son "el crecimiento y la productividad". "Y ese reto sitúa a la industria europea de nuevo, en el centro de una ecuación con múltiples incognitas: innovación, incremento de la competitividad y reducción de la dependencia de otros países entre otras cosas".

Según ha manifestado, es una ecuación "muy compleja" y resolverla "requerirá más que nunca el compromiso de todos", porque el desafío es "existencial", en referencia a unas palabras de Mario Draghi.

"La Europa unida hunde sus raíces en el mercado, se levanta a partir de la economía. Y ahí en ese cimiento económico, está su industria. Ahí estáis todos y cada uno de vosotros", ha apuntado el Rey, que ha recordado que España será el país invitado en la feria industrial de Hannover en 2027 y será una "magnífica ocasión" para exponer el potencial del país.

