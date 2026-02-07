Rubén Múgica critica a un "desmemoriado" Sánchez que ha convertido la acción de gobierno "en un mercadillo"

Homenaje a Fernando Múgica en el 30 aniversario de su asesinato por ETA. - JOSE IGNACIO UNANUE

SAN SEBASTIÁN, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El abogado Rubén Múgica, hijo de Fernando Múgica, también letrado e histórico dirigente socialista asesinado por ETA hace 30 años, ha criticado que un "desmemoriado" presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convertido "la acción de gobierno" en un "mercadillo" con "los herederos de los criminales" a los que muestra "como socios", mientras tacha de "fachas" a quienes discrepan, al tiempo que ha exigido "igualdad" para las víctimas del terrorismo, y a la izquierda abertzale que "digan los nombres y los apellidos de los asesinos, que sin duda conocen".

Múgica se ha referido en estos términos en el homenaje que se ha rendido en el cementerio de Polloe en San Sebastián, como cada año, a su padre, asesinado el 6 de febrero de hace 30 años.

Al acto, una ofrenda floral, han asistido, entre otros, la viuda Mapi de las Heras, su hijo José Mari Múgica, sus nietos, el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, junto a otros socialistas como Miguel Ángel Morales y Denis Itxaso, la viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia del Gobierno Vasco, Arritxu Marañón; la delegada del Gobierno central en Euskadi, Marisol Garmendia; el alcalde donostiarra, Jon Insausti; la viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iribar; el hijo del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, Adolfo Suárez Illana; el exsocialista Nicolás Redondo Terreros; y el exprimer ministro francés Manuel Valls.

Rubén Múgica ha recordado cómo "la basura Batasuna atemorizaba a una parte de la población, mientras Arnaldos y Mertxes justificaban públicamente los asesinatos". "Todos sabemos que también los celebraban", ha denunciado, para añadir que "cómo no iban a hacerlo, si eran el rostro de la persecución totalitaria", pero "nadie les ha pedido cuentas por tantos años de extorsión a la democracia".

"Incluso los hay que piensan que debemos darles las gracias: un aplauso para los criminales, que ya no matan", ha censurado. Múgica ha señalado que "la política vasca apestó durante décadas de crimen organizado", cuando "callar y mirar para otro lado fueron rutina, como lo fue dar la espalda a perseguidos y amenazados", a su juicio, "al modo de los vecinos de los campos del holocausto: qué raro, es verano y sale humo por la chimenea".

"El nacionalismo vasco convencional hacía bromas sobre golpes en los árboles y recogida de nueces", ha lamentado, para opinar, a continuación, que "tanta indolencia no les podía salir gratis". "Si banalizas el crimen y engordas al criminal, no lamentes cuando luego te devore", ha advertido.

Para el hijo de Fernando Múgica, "ventajistas profesionales dicen que había un pacto", de forma que "si los criminales dejaban de matar, la democracia sería generosa con ellos". "¡Qué cara más dura, resultado de tantos años de mentiras!", ha subrayado.

Además, ha señalado que "este homenaje a Fernando Múgica es un homenaje a todas las víctimas del terrorismo" que no son "un coto cerrado, ni un bloque hermético" y que reclaman su "lugar", porque todas las víctimas del terrorismo tienen en común que "ninguna se ha tomado la justicia por su mano".

Múgica ha incidido en que "los asesinos fueron distintos y en épocas distintas, pero los chivatos de Batasuna fueron los mismos" y ha lamentado "cuánta complicidad" ha habido en su "blanqueamiento", de forma "que pasean hoy por calles y plazas bajo siglas que son otras, pero con el mismo collar de siempre: la jactancia".

"No imaginaron los herederos de los criminales que un desmemoriado, llamado Pedro Sánchez, convertiría la acción de gobierno en un mercadillo y los mostraría como socios, y como fachas a quienes discrepamos", ha afirmado.

Frente a ello, ha señalado que las víctimas reclaman "igualdad", porque "no puede ser que casi 380 asesinatos estén aún sin resolver, y que el Estado sólo sepa encogerse de hombros cuando se le recuerda que muchos sumarios fueron cerrados prematuramente".

A su juicio, "si tanta delicadeza se brinda a Arnaldos y Mertxes, ¡qué menos que exigirles que digan los nombres y los apellidos de los asesinos, que sin duda conocen!". Además, ha sostenido que "los asesinados y su memoria no son patrimonio de nadie" y sus familiares no tienen razón "por el hecho de ser víctimas del terrorismo".

"No sabemos qué pensaría hoy Fernando, pero sí qué pensaba cinco minutos antes de ser asesinado: que la democracia es condición necesaria, pero no suficiente, para la existencia y garantía de las libertades, que no son posibles sin el Estado de Derecho; que no hay punto intermedio entre quienes mataban y quienes morían, pues se está con unos o con otros; que el Estado debía ser impecable con los terroristas, y sobre todo implacable; y que el combate contra el crimen organizado de ETA era, ante todo, un combate contra el totalitarismo", ha recordado.

Por su parte, Suárez Illana ha trasladado su "profundo rechazo" a quienes "tanto daño hicieron y siguen haciendo hoy a la sociedad vasca y a España entera" y a quienes se empeñan en levantar y mantener un "muro del silencio".

"HALO DE ESPERANZA"

En este contexto, ha querido trasladar "un halo de esperanza", porque la vida de Múgica "no se perdió en vano" y "llegará el día de la vergüenza para todos aquellos que, de una u otra forma, colaboraron con el odio asesino".

Manuel Valls ha abogado por "recordar a las víctimas, hacer este trabajo de memoria que muchos hoy no hacen y perdonar sólo si ellos piden perdón y reconocen los hechos", así como por "poner siempre a las víctimas en el centro de la memoria política e histórica, y no a los asesinos, y aún menos blanquear a los asesinos, hoy con sus herederos sentados en la mesa del poder".

Además, ha censurado que "se habla mucho de memoria histórica", pero "se olvida hoy en España la memoria viva, desgarradora, porque víctimas y verdugos pueden aún codearse". También se ha referido "al auge del antisemitismo, del antisionismo, del odio a los judíos y a Israel", como "si los grandes acontecimientos terribles del siglo XX, como si Auschwitz no hubiera existido y como si la memoria hoy no podría representar estas lecciones tan importantes pero que se van olvidando". "El sectarismo, lo sabemos todos, es el paso más rápido, más corto, hacia el totalitarismo", ha advertido.

INSAUSTI

Por su parte, el alcalde donostiarra, en declaraciones a los medios, ha señalado que "Donostia no olvida lo sucedido, no olvida el sufrimiento vivido y tampoco olvida a las víctimas de esa injusticia".

"Honrar a Fernando es reivindicar la buena política del trabajo honesto, del compromiso cívico, pero sobre todo hoy la de la valentía personal", ha afirmado, para añadir que el dirigente socialista "representa a una saga de políticos que lo dieron todo por Donostia, por los donostiarras, incluso cuando eso suponía un riesgo personal".

Finalmente, José Ignacio Asensio ha señalado que estos 30 años "no han pasado en vano", dada "la evolución" que ha habido en la "lucha por la libertad", con el fin de ETA, "bajo el paraguas y el liderazgo del Partido Socialista". Así, ha recordado que la situación actual de "consolidación de la democracia y de la libertad en Euskadi" se le debe a todos esos socialistas que "marcaron un camino".