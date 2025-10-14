La Sala Rekalde de Bilbao inicia el ciclo 'Barriek' con una muestra de Leo Burge

La Sala Rekalde de Bilbao nicia el ciclo 'Barriek' con la muestra' Blue Lines' de Leo Burge. - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala Rekalde de Bilbao acoge una nueva edición del ciclo de exposiciones 'Barriek', que mostrará desde este mes de octubre hasta noviembre de 2026 las obras de artistas becados por la Diputación Foral de Bizkaia. La primera muestra será 'Blue Lines', con trabajos de Leo Burge.

La nueva edición del programa 'Barriek' ha sido presentada este martes por la diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, junto a los artistas que expondrán individualmente sus obras en la Sala Rekalde.

Según ha desatacado en la presentación Arrizabalaga, los jóvenes que participan en el programa Barriek desde 2011 "forman parte de la generación de artistas con un gran potencial creativo que aflora en el sistema del arte" y, además, "la mayoría están formados en la Facultad de Bellas Artes de EHU".

Para la Diputación vizcaína, la sala foral de exposiciones "se convierte en una plataforma ideal para proyectar las creaciones" de los artistas becados por esta institución. En esta edición, el ciclo de exposiciones de 'Barriek' se abre con las piezas de Leo Burge, que pueden verse este mismo martes, y sucesivamente se celebrarán el resto de las presentaciones individuales en Sala Rekalde.

Las exposiciones se irán sucediendo con una periodicidad de dos meses aproximadamente. Tras la muestra de Leo Burge, abierta hasta el 14 de diciembre, se podrán contemplar las obras de María Muriedas del 16 de diciembre al 8 de febrero de 2026 y las de Ra Asensi del 10 de febrero al 12 de abril.

Después, llegará la exposición de Mar de Dios del 14 de abril al 21 de junio, la de Amaia Molinet del 23 de junio al 30 de agosto, y, finalmente, la de Maider Aldasoro del 1 de septiembre al 2 de noviembre.

Además, se desarrollarán actividades complementarias, didácticas y talleres de artistas que permitan al público el conocimiento personal del artista, así como encuentros destinados a descubrir las claves y el interés de sus trabajos, han explicado desde la Diputación.

Los responsables forales han remarcado que "es un objetivo prioritario de Sala Rekalde el apoyo al talento y el ejercicio del acompañamiento en las etapas del desarrollo artístico de las distintas generaciones que surgen y trabajan en nuestro territorio de Bizkaia".