San Sebastián acogerá del día 29 al 31 la XXIV edición del Congreso de Fabricación Avanzada y Máquina-herramienta

SAN SEBASTIÁN 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parque científico y tecnológico de Gipuzkoa en San Sebastián acogerá, del 29 al 31 de octubre, la XXIV edición del Congreso de Fabricación Avanzada y Máquinas-herramienta (CMH). Más de 100 ponencias en tres días que conformarán un cuádruple programa divulgativo, científico, de seguridad y ciberseguridad especialmente diseñado para la industria avanzada.

En un comunicado, la Asociación Española de Fabricantes de Máquina-Herramienta (AFM) ha indicado que este año, como novedad, durante el congreso de fabricación avanzada y digital, se celebrará en paralelo un congreso de ciberseguridad, en el que se darán a conocer las últimas novedades en este ámbito.

Así, durante el 24CMH, se ofrecerán exposiciones de productos y promoción de servicios relacionados con la fabricación avanzada y la máquina-herramienta. Junto con mesas redondas, debates y presentaciones habrá también encuentros B2B para fomentar el 'networking' y crear nuevas oportunidades de colaboración entre los participantes.

Este año tomarán parte empresas como Telefónica, Nicolás Correa, Siemens, Euchner, Renishaw, Aernnova, Loire Gestamp, Schmersal, ASTM International, Fagor Automation, Tecnalia, Danobatgroup, Airbus, Satlantis, SAPA, Indra, ITP o Fastems, entre otras.

En la sesión inaugural del día 29, participará el conferenciante y consultor en transformación digital Marc Vidal, con una ponencia sobre los desafíos que la industria y las personas que la conforman, deberán afrontar en el futuro inmediato.

Entre otros ponentes, tomarán la palabra Genís Roca, especialista en desarrollo de negocio y cultura digital; Raül Blanco, director ejecutivo de Estrategia en SAPA; Nerea Urcola, socia, consultora, formadora y coach en Urcola Formación y Consultoría; y Jon Sistiaga, periodista de investigación y reportero de guerra.

Además, en el transcurso del acto de clausura del congreso, que tendrá lugar el día 31 de octubre, se entregarán cuatro premios: uno, al mejor trabajo presentado por una empresa, otro, a la mejor comunicación presentada por la comunidad científico-técnica, el tercero al mejor proyecto fin de carrera de una escuela técnica y el cuarto a la mejor ponencia presentada en euskera.

Este congreso cuenta con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco y del Grupo Spri. En la pasada edición celebrada en octubre de 2023, el encuentro congregó a más de 500 asistentes y se presentaron más de 100 ponencias.