Seis expertos en desigualdad y migración protagonizan en Bilbao la III edición de Mundo Cero Talks BBK

BILBAO 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala BBK de Bilbao acoge esta tarde, de 17.00 a 21.00 horas, la tercera edición de Mundo Cero Talks BBK, una jornada divulgativa que, bajo el lema 'Hablamos con expertos en desigualdad y migración', reúne a seis voces de referencia y se cierra con el preestreno del largometraje 'Andy', dirigido por Román Parrado y producido por Mundo Cero. El acceso es gratuito previa invitación a través de la web de la Sala BBK.

La cita se ofrece bajo el formato consolidado en las dos ediciones anteriores: charlas breves de quince minutos en la línea de las TED Talks, sin apoyo de presentaciones audiovisuales, y proyección final de una película vinculada al hilo conductor de la jornada, según han informado los organizadores.

En esta tercera entrega, Mundo Cero y la Fundación BBK han elegido como tema el cruce entre desigualdad y migración, fenómeno que articula tanto las intervenciones del programa como la película que cierra la noche.

"Después de la guerra y la pobreza, era inevitable hablar de migración, y hacerlo desde Bilbao, junto al preestreno de Andy, tiene un sentido especial. Las películas pueden detonar una conversación, y los Talks la sostienen", ha explicado Ibon Cormenzana, productor y fundador de Mundo Cero.

Abrirá la jornada el investigador y activista Gonzalo Fanjul, cofundador de la fundación porCausa, con la ponencia 'Movilidad humana: el secreto mejor guardado contra la desigualdad'. Defenderá que la migración laboral segura, ordenada y con derechos es uno de los mecanismos "más eficaces de reducción de la pobreza y de las desigualdades globales".

Le seguirá Zuhir Zammouri, CEO de la entidad catalana Superacció, que desde 2012 acompaña a jóvenes en situación de vulnerabilidad, con la ponencia 'Generando oportunidades para jóvenes en situación de vulnerabilidad', centrada en procesos reales de inclusión a través del deporte, la educación y el acompañamiento emocional.

Tomará a continuación la palabra Julia Shersheneva, especialista en comunicación y storytelling, con la ponencia 'La desigualdad e inmigración desde un enfoque interseccional'. Expondrá cómo el origen, la clase social, el género o la racialización se entrelazan generando situaciones de precariedad acumulada en las personas migradas.

La cuarta intervención correrá a cargo de Albert Alberich, fundador de Moda Re-, el proyecto de Cáritas que, a partir de la recogida, clasificación y venta de ropa usada, ha generado más de 1.600 puestos de trabajo en España -de los cuales cerca de 900 están ocupados por personas en riesgo de exclusión-.

Su ponencia, 'La ropa usada como instrumento de inclusión social', recorrerá cómo la economía circular puede convertirse en una palanca concreta de empleo y dignidad. Continuará el escritor y comunicador Alberto Edjogo-Owono, autor de los libros 'Indomable, sobre fútbol africano, y Heridas en la piel', sobre racismo en el deporte, con la ponencia 'El deporte como transmisor de valores'.

Reflexionará sobre la fuerza del deporte como herramienta de integración y, al mismo tiempo, como escenario donde aflora la intolerancia.

Cerrará el bloque de intervenciones la periodista mexicana Eileen Truax, profesora en la Universitat Autònoma de Barcelona y autora de 'Dreamers, Mexicanos al grito de Trump' y 'El muro que ya existe', con la ponencia 'Cambiar la mirada: hacia una nueva narrativa sobre migración'. Planteará cómo la forma en que se cuenta la movilidad humana acaba determinando las políticas públicas y, con ellas, las vidas de las personas migrantes.

La película que cierra la noche 'Andy', de 107 minutos, narra el viaje de una niña mexicana de doce años, interpretada por la actriz debutante Leslie Vázquez Gómez, que atraviesa México junto a Fernando (Emiliano López Quintana) para reencontrarse con su madre al otro lado de la frontera con Estados Unidos.

La cinta está producida por Mundo Cero Bat y Mundo Cero Crea con la participación de RTVE, y el guion, firmado por Alfred Pérez-Fargas, Roger Danès y el propio Parrado, parte de un proceso de documentación que llevó al equipo a recorrer durante mes y medio la misma ruta migratoria que sigue la protagonista, desde Tecún Umán y el río Suchiate, en la frontera sur con Guatemala, hasta Nogales, en Arizona.

La película llega al preestreno bilbaíno con el respaldo de algunas de las voces más reconocidas del cine y el periodismo en castellano. La directora Alauda Ruiz de Azúa (Cinco lobitos) ha destacado que Andy "borra con honestidad la línea entre realidad y ficción" y "nos recuerda a todos esos niños obligados a crecer de golpe, atrapados en una frontera adulta". La cineasta Paula Ortiz (La novia, Teresa) la ha descrito como "un viaje de descubrimiento radical sobre la crueldad de las fronteras del mundo, y las propias"; y para el director Pablo Berger (Blancanieves, Robot Dreams), es "un viaje emocional, doloroso y bello, imprescindible".

El acceso a la jornada es gratuito previa invitación a través de la web de la Sala BBK (salabbk.bbk.eus/eventos/mundo-cero-talks-2026), hasta completar aforo. Tras el evento, las charlas se publicarán en el canal de YouTube de Mundo Cero.