Sigue en comisaría el detenido en San Sebastián por intentar estrangular a su pareja

Violencia contra las mujeres - ERTZAINTZA

BILBAO 2 May. (EUROPA PRESS) -

El individuo de 26 años de edad detenido este pasado viernes en San Sebastián, acusado de un intento de homicidio después de intentar estrangular a su pareja, sigue a primera hora de este sábado en comisaría, a la espera de ser presentado ante el juez, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

Los hechos ocurrieron a las 03.10 horas en un piso de la capital guipuzcoana, cuando una llamada de teléfono alertó a la Ertzaintza de que un hombre estaría agrediendo a una mujer.

A la llegada de las patrullas al domicilio, el agresor se encontraba en una habitación del domicilio encima de la víctima, estrangulándola. Los agentes consiguieron parar la agresión y poner a salvo a la mujer, que se encontraba semiinconsciente.

El hombre, de 26 años, fue detenido acusado de intento de homicidio en el ámbito de la violencia de género y fue conducido a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes. La víctima, de 24 años, tuvo que ser trasladada a un centro médico para ser atendida y, posteriormente, fue dada de alta médica.