Sindicatos cifran entre el 65 y 70% el seguimiento del primer día de huelga en centros de iniciativa social de Euskadi

Anuncian una "probable intensificación" de la huelga en enero, si Kristau Eskola y AIC "no activan una negociación con contenidos"



BILBAO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La primera de las cinco jornadas de huelga convocadas desde este lunes y hasta el viernes por ELA, Steilas, CCOO, LAB y UGT, en centros de enseñanza de Iniciativa Social de Euskadi, ha tenido un seguimiento de entre el 65 y 70% en defensa de la renovación de su convenio, vencido en diciembre de 2021.

Esta estimación ha sido confirmada por los sindicatos convocantes tanto en un comunicado conjunto como al inicio de la concentración y la posterior manifestación llevada a cabo en Bilbao, donde han enfatizado que la respuesta ha sido superior a las convocadas tanto en abril como en octubre entre los 9.000 trabajadores que imparten educación en más de 200 centros educativos, que cuentan con alrededor de 130.000 alumnos.

Durante esta primera jornada de huelga, los trabajadores se han concentrado ante centros escolares de las patronales Kristau Eskola y AIC, para posteriormente llevar a cabo sendas manifestaciones en las tres capitales vascas.

Las marchas han partido a mediodía desde el Colegio Escolapios, en Bilbao; del Aldapeta María en San Sebastián; y desde la plaza de la Virgen Blanca, en Vitoria-Gasteiz; mientras que los días 13 y 15 se manifestarán frente a sedes del Gobierno Vasco.

Tras hacer un llamamiento a la negociación a las patronales, y a su implicación al Departamento de Educación, los representantes sindicales han advertido de una "probable intensificación" de la huelga en enero, si Kristau Eskola y AIC "no activan con la debida responsabilidad para llegar a acuerdos, acuerdos con contenidos que desbloqueen la negociación colectiva".

Tras denunciar los "excesivos" servicios mínimos decretados por la Delegación de Trabajo, los sindicatos han celebrado que el seguimiento haya "muy amplio", ya que, según han explicado, se han reunido alrededor de 5.000 trabajadoras y trabajadores en las kalejiras, piketes, actos y manifestaciones de las tres capitales vascas.

En concreto, los actos de protesta han incluido, a partir de las ocho y media de la mañana, piquetes y movilizaciones en los tres territorios, mientras que en Bilbao las kalejiras, divididas en tres columnas, han recorrido la ciudad hasta acudir a la manifestación prevista.

Su objetivo, tal y como han subrayado, es "renovar cuanto antes" el convenio, cuya vigencia expiró en diciembre de 2021, al tiempo que han reiterado su "voluntad de no ir por el mismo camino" que el conflicto registrado para el anterior convenio, que "estuvo 10 años sin renovar y los trabajadores y trabajadoras tuvieron que hacer 29 días de huelga para conseguir un acuerdo".

REUNIONES SIN AVANCES

Los representantes sindicales han recordado que mantuvieron sendos encuentros tanto con las patronales, a finales de noviembre, como la semana pasada con representantes del Departamento de Educación, pero "no trajeron ninguna propuesta a esas reuniones" ni hubo "avances".

Por ello, además de pedir a Kristau y AIC que traigan a la mesa propuestas que permitan consensuar el Convenio cuanto antes y a Educación que intervenga en la solución del conflicto.

Por su parte, y tras estas reuniones sin avances, han trasladado que no quieren llegar a hacer "ni un día más de huelga", porque, si se les llama con propuestas encima de la mesa, desconvocan la huelga enseguida".

"No queremos repetir por nada del mundo el conflicto anterior, que fue muy duro y muy largo y se podía haber terminado la primera semana de huelga, si hubiera habido encima de la mesa los planteamientos y las propuestas que tuvimos que forzar con 29 días de huelga", ha enfatizado la portavoz de ELA, Miren Zubizarreta. Según ha subrayado, ellos son "los primeros que no queremos llegar a hacer más días de huelga, pero la llave para que eso no suceda la tienen, efectivamente, las patronales, con la participación e implicación del Gobierno".

Los sindicatos han lamentado que las patronales no hayan realizado, hasta la fecha, "absolutamente ninguna propuesta significativa y así es muy difícil desbloquear el conflicto".

IMPLICACIÓN DE EDUCACIÓN

En cuanto a Educación, tras recordar que el Departamento ha mantenido que la competencia de negociar el convenio es de los sindicatos y las patronales del sector", para los sindicatos, "más allá de plantear análisis y previsiones a largo plazo, no ha hecho ninguna propuesta concreta".

En este punto, los portavoces sindicales tienen "clarísimo" que "las partes legitimadas para la negociación del convenio somos las patronales y los sindicatos", pero el Departamento de Educación "no puede obviar que es un agente importante en este conflicto".

A su entender, en este sector, "es el principal financiador de estos centros de enseñanza de iniciativa social y es suya la responsabilidad de controlar la transparencia de las fuentes de financiación", ha insistido Zubizarreta, para añadir que "también es responsabilidad suya que se garanticen unas condiciones de trabajo adecuadas para los trabajadores y las trabajadoras de este sector".

REIVINDICACIONES

Las movilizaciones previstas este martes prevén caravanas de coches en las tres capitales y una manifestación, a las 11.30 horas, en Bilbao desde el colegio Eskolapios y concentraciones en Donostia y Gasteiz, frente a la sede de Kristau Eskola y frente al colegio San Viator, respectivamente.

Las principales reivindicaciones sindicales se centran en medidas para "aliviar" las cargas de trabajo, mejoras para los sectores "más feminizados y precarizados", subidas salariales que garanticen el IPC, medidas para mantener los puestos de trabajo y contenidos de Formación Profesional.

Los planes de euskera, los planes de igualdad y los planes para abordar la salud laboral y especialmente de los riesgos psicosociales también se incluyen en sus demandas.