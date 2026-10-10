Sube al 3,3% el porcentaje de conductores que da positivo en alcohol en las carreteras vascas

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BILBAO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza sancionó en los ocho primeros meses del año a un total de 1.324 conductores por dar positivo en alcohol, lo que supone un porcentaje de positividad del 3,3%, después de practicarse 40.238 test de consumo de alcohol.

De esta forma, la tasa de positivos en alcohol ha aumentado respecto a 2025, cuando se situó en el 3%, con 1.135 conductores sancionados, según datos del Departamento vasco de Seguridad, a los que ha tenido acceso Europa Press.

Del total de pruebas de alcoholemia realizadas en el periodo enero-agosto, 5.880 se llevaron a cabo por motivo de accidente de tráfico. En ellas, 5.582 conductores dieron negativo (95% del total), 247 rebasaron la tasa del alcohol autorizada (4,2%), y otros 51 conductores se negaron o fue imposible practicarles el test.

El mayor porcentaje de positividad en alcohol (el 60,5% de los analizados rebasan la tasa permitida) se da entre los conductores que habían sido sorprendidos cometiendo una infracción del código de circulación. En concreto, se hicieron test de alcohol a 228 conductores que habían cometido alguna infracción, de los cuales 138 dieron positivo y 90 negativo.

En cuanto a los 34.130 test preventivos llevados a cabo por la Policía autonómica vasca en los ocho primeros meses del año, el 97% arrojó un resultado negativo (33.179 pruebas), un total de 939 fueron positivos (2,7%) y doce conductores se negaron o fue imposible practicarles el examen.