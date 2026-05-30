Trasladado al Hospital tras recibir una patada en la cabeza y caer al suelo en una pelea en Bilbao

Ambulancias atienden a dos heridos tras una pelea en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 30 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido trasladado al Hospital de Basurto tras recibir una patada en la cabeza y caer al suelo durante una pelea ocurrida en las galerías de la calle Urquijo de Bilbao. El agresor ha sido detenido, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

Los hechos han sucedido este domingo por la mañana, cuando se ha producido la reyerta y uno de los implicados ha dado una patada en la cabeza a otro. Este se ha caído de espaldas y se ha golpeado la cabeza contra el suelo. Testigos presenciales han afirmado que este el herido hadía estado inconsciente.

Ambulancias se han trasladado al lugar para evacuar al herido al hospital de Basurto y atender al agresor que había recibido un puñetazo de una tercera persona, sin identificar.