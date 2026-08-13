La temperaturas alcanzan los 37,1 grados en Etura y los 36,8 en Tobillas, en Álava

Archivo - Mostrador de una heladería - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La temperatura supera los 35 grados este jueves en amplias zonas del interior de Euskadi. Así, la estación de Euskalmet de Etura, en Barrundia, registraba una temperatura de 37,1 grados minutos después de las dos de la tarde y la de Tobillas, en Valdegobía, los 36,8.

Además, según los datos recogidos en las estaciones de medición de la agencia vasca de meteorología, en Salvatierra se ha alcanzado, a esa hora, una temperatura de 36,2 grados y la de Zambrana, en Berantevilla, de 36. También se han superado los 35 grados en Kanpezu (35,8 grados) y en Espejo (35,5 grados).

Tanto este jueves como este viernes el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado aviso amarillo por temperaturas altas persistentes durante todo el día y entre las doce del mediodía y las ocho de la tarde por valores muy altos.