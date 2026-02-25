Trabajadores de Contenur realizarán este jueves un paro y se concentrarán ante el Ayuntamiento de Barakaldo

BILBAO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Contenur, empresa que gestiona servicios de limpieza, saneamiento público y mantenimiento en varios municipios de Bizkaia, realizarán este jueves un paro de una hora y media para reclamar la negociación de un convenio propio y denunciar el empeoramiento de sus condiciones laborales. Asimismo, se concentrarán frente al Ayuntamiento de Barakaldo y posteriormente acudirán al pleno municipal.

Según ha explicado LAB en un comunicado, la empresa gestiona servicios de limpieza, saneamiento público y mantenimiento de aseos, papeleras, contenedores y parques infantiles en varios municipios de Bizkaia, entre ellos Barakaldo, donde tiene cinco contratos.

Desde el sindicato han advertido de que la empresa ha venido aplicando el convenio estatal de Química, que no refleja "la actividad real" y que, además, "no ha sido negociado aquí". Su aplicación, han denunciado, "le ha posicionado favorablemente en las licitaciones municipales frente a terceras empresas por el bajo coste salarial y de condiciones laborales".

Recientemente, la empresa ha "impuesto" un convenio de empresa a nivel estatal que no ha sido suscrito por los trabajadores de Bizkaia y que ha supuesto "un empeoramiento" en materia laboral y salariales, según ha criticado LAB, que ha explicado que la modificación de las condiciones laborales que se ha realizado "ha sido impugnada en el Juzgado".

Tras solicitar reiteradamente la apertura de negociaciones para acordar las condiciones laborales para el centro de Bizkaia "sin éxito", los trabajadores que prestan actividad en los diferentes servicios municipales vizcaínos que gestiona Contenur han trasladado esta situación al Ayuntamiento de Barakaldo, "principal titular y financiador de los servicios", para buscar su apoyo.

Así, han solicitado que su situación se aborde en el pleno municipal de este jueves. Durante esta jornada, han convocado una jornada de paro parcial de 10.00 horas a 11.30 horas, durante el cual se concentrarán frente al Ayuntamiento. Además, acudirán por la tarde a exponer en el pleno municipal una moción avalada por todos los grupos políticos.

"Contenur debe de cumplir con sus obligaciones, negociar un convenio propio aquí y dar marcha atrás a todos los retrocesos impuestos", han reclamado los representantes de los trabajadores.