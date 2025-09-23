Los tres detenidos por el homicidio de un joven en Bilbao y la víctima no pertenecían a bandas ni se conocían

El encuentro entre los dos grupos de jóvenes fue "fortuito", y la agresión se produjo después de un intercambio de insultos

BILBAO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los tres sudamericanos detenidos por el homicidio de un joven marroquí de 21 años el pasado domingo en el barrio de Solokoetxe de Bilbao y la víctima no pertenecían a ninguna banda violenta y ni siquiera se conocían. La agresión se produjo tras un encuentro "fortuito" entre dos grupos de jóvenes, que se encontraron, se insultaron y acabaron en una pelea, sin que ninguno de ellos portara en ese momento armas blancas. Fue el presunto autor del apuñalamiento el que fue a buscar el cuchillo casero con el que cometió el crimen.

Esta es la versión que baraja la Policía Vasca, según ha explicado el Jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, a los medios de comunicación en una comparecencia en la macrocomisaría de Erandio (Bizkaia).

Bujanda ha destacado que, en principio, consideran que los tres detenidos este pasado lunes, dos en Bilbao y uno en Getxo, de 21, 18 y 31 años de edad, son los implicados en la reyerta que acabó con el apuñalamiento del joven, que falleció después en el hospital.

Entre ellos, la Ertzaintza considera que se encuentra el presunto autor material del homicidio. El papel que desarrolló en la agresión cada uno de los arrestados se comprobará con las pruebas indiciarias y testificales de las que disponen, y a las comprobaciones del material utilizado en la agresión para determinar el ADN, ya que se ha localizado el arma, un cuchillo casero.

Los agentes siguen con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión con arma blanca de la víctima y no descarta que pueda haber algún implicado más.

Josu Bujanda ha rechazado que la pelea se haya producido entre dos bandas que hubieran quedado para enfrentarse, sino que el encuentro fue fruto de "casualidad", algo "fortuito", ya que se trataba de dos grupos de jóvenes que "no se conocían de nada", que regresaban a sus domicilios, "se encontraron, hubo algunos insultos, y en un momento dado, se produce una pelea". "No nos consta que pertenezcan a ninguna banda o pandilla juvenil violenta", ha asegurado.

De hecho, se ha referido a la especulación de que el joven fallecido podría pertenecer a la banda 'Los últimos bastardos', para afirmar que la Ertzaintza no tiene conocimiento de que este grupo delincuencial haya tenido actividad grupal violenta desde 2023 en Euskadi. En todo caso, ha confirmado que la víctima tenía antecedentes por delitos menores.

Según ha destacado el jefe de la Ertzaintza, los grupos de jóvenes que se pelearon no llevaban armas, y fue uno de ellos, el presunto autor del homicidio, el que fue a buscar el cuchillo casero que utilizó a "un espacio", y no ha concretado si lo cogió de un domicilio.

Aunque se considera que han sido identificados los tres jóvenes que habrían participado en la agresión, no se descarta que, cuando avancen las investigaciones, descubran nuevos datos que apunten a alguna persona más implicada, por lo que no se descartan más detenciones.