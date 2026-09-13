Tres detenidos en Vitoria cuando transportaban una furgoneta robada y piezas de otra también sustraídas

BILBAO 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido esta madrugada a tres varones en Vitoria-Gasteiz tras ser sorprendidos circulando por la A-1 con una furgoneta robada y localizar en otra piezas también sustraídas, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Sobre las dos menos veinte de esta madrugada, una patrulla de la Unidad Territorial de Tráfico de Álava de la Ertzaintza que realizaba labores preventivas, ha observado a un camión grúa y una furgoneta que circulaban juntos por la A-1 sentido Burgos. La actitud de sus conductores ha levantado las sospechas del recurso policial, que ha seguido el convoy hasta una gasolinera de Vitoria-Gasteiz donde han parado.

La patrulla ha procedido a identificar a los conductores y sus vehículos, comprobando que el camión grúa transportaba una furgoneta que constaba como sustraída. Ante esta circunstancia han procedido al registro del interior de la otra furgoneta que acompañaba al camión localizando en su interior diversas piezas correspondientes a otra furgoneta que también había sido robada.

Al ser preguntados por esta circunstancia, los conductores han afirmado a los agentes que los vehículos habían sido comprados a un particular y que procedían de un taller. Con el fin de aclarar la situación se ha personado el presunto vendedor de los vehículos en el lugar, pero debida a la falta de credibilidad y la inexistencia de ningún contrato o justificante de la compra-venta, por parte de los implicados, se ha procedido a la detención de los tres hombres acusados de un delito de apropiación indebida.

Los arrestados, de 37, 45 y 35 años, este último con antecedentes policiales por otra detención y otras cuatro imputaciones, han sido trasladados a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias. Una vez finalizadas serán puestos a disposición judicial.