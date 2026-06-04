Tres investigados en Bizkaia por fingir ser guardias civiles para lograr datos de una víctima de violencia de género

Agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

BILBAO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Bizkaia ha investigado a tres personas, como supuestas autoras de un delito de usurpación de funciones públicas, por hacerse pasar por guardias civiles con el objetivo de recabar información sobre una mujer vinculada a un caso de violencia de genero. Uno de los investigados mantenía una relación sentimental con la mujer y convivía con ella en Barakaldo.

Según ha informado el instituto armado, la investigación se inició a mediados de septiembre de 2025, cuando la coordinadora del centro asesor de la mujer con sede en Bizkaia -que ofrece apoyo gratuito y confidencial a víctimas- presentó una denuncia al tener conocimiento de que una usuaria había recibido un mensaje SMS en su teléfono móvil.

En el mensaje, el remitente se identificaba como guardia civil destinado en una unidad de la Comandancia de Bizkaia, se interesaba por su situación personal y le preguntaba si había vuelto a tener problemas con su expareja.

La denunciante trató de verificar la identidad del supuesto agente mediante una llamada telefónica. Aunque inicialmente no obtuvo respuesta, minutos después le respondieron desde ese mismo número.

En esta ocasión, el interlocutor volvió a identificarse como miembro de la Guardia Civil, e incluso aportó un nombre y un supuesto número profesional.

Durante la conversación afirmó que su interés radicaba en conocer la situación de la víctima dentro del Sistema de Seguimiento de Casos de Violencia de Género (VioGén), así como averiguar si existía algún procedimiento en curso relacionado con el presunto autor de los hechos.

La coordinadora se negó a facilitar dato alguno, por el carácter reservado de la información, y dio finalizada la conversación. A partir de ese momento, los guardias civiles iniciaron las indagaciones y centraron las sospechas en el entorno personal de la víctima.

"INFORMACIÓN SENSIBLE"

Como consecuencia, se identificó a tres personas que habrían participado en los hechos utilizando una línea telefónica adquirida de forma presencial por uno de ellos, quien posteriormente la habría facilitado al resto para llevar a cabo la suplantación.

La investigación revela que los implicados no solo enviaron el mensaje inicial, sino que reforzaron la simulación mediante una conversación telefónica en la que se hicieron pasar por agentes pertenecientes a una unidad de investigación de la Guardia Civil en Bilbao.

El objetivo era obtener "información sensible" sobre la situación personal de la víctima, "vulnerando los protocolos establecidos y aprovechándose de la confianza que genera la identidad institucional".

Uno de los investigados mantenía en la actualidad una relación sentimental con la mujer por la que se interesaba y convivía con ella en Barakaldo (Bizkaia). Esta circunstancia, según la Guardia Civil, refuerza la intencionalidad de los hechos investigados.