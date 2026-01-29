Unas 1.300 personas del medio rural se han formado en ciberseguridad a través de un programa de la Diputación de Cáceres

Taller sobre ciberseguridad impulsado por la Guardia Civil y la Diputación de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unas 1.300 personas de 60 municipios de la provincia de Cáceres han participado en el programa de ciberseguridad impulsado por la Diputación de Cáceres y la Guardia Civil, y desarrollado de noviembre de 2024 a diciembre de 2025. Un balance "muy positivo" con el que se concluye este programa de formación a través del cual se han desarrollado 65 acciones formativas presenciales en el medio rural.

Durante algo más de un año, este programa ha permitido llevar formación especializada en prevención de estafas digitales, fraudes electrónicos, phishing, suplantación de identidad y otros ciberdelitos a población general, colectivos vulnerables, personal municipal, asociaciones locales, pequeños comercios y autónomos, superando el número de actividades inicialmente previstas.

La elevada participación y la amplia cobertura territorial confirman el éxito y la utilidad social de esta iniciativa que arrancó con la firma de un convenio de colaboración entre la institución provincial y la Guardia Civil, y que ha contribuido a mejorar la seguridad digital de la ciudadanía y a reducir la vulnerabilidad frente a una tipología delictiva en constante crecimiento.

Tal y como subrayó en su día el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, "este es un peligro real, el de la estafa digital y de la delincuencia que utiliza las nuevas tecnologías, los sistemas informáticos, las redes sociales o los correos electrónicos, por lo que es muy importante que la diputación ponga a disposición de ayuntamientos y colectivos de la provincia la información y la formación necesaria para prevenir un ataque de ciberseguridad o una estafa".

Morales ha incidido en que la Guardia Civil es la institución idónea para impartir esta formación "por la credibilidad que tiene entre la población y por la preparación de sus especialistas, con pleno conocimiento en estos temas", una afirmación, ha añadido, "que se ha visto refrendada por la aceptación y el desarrollo del programa a lo largo de más de un año".

Por su parte, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, Rafael Roldán, apuntó la necesidad de acercar este tipo de formación "al público general, pero sobre todo a colectivos más vulnerables, asociaciones locales y pequeños ayuntamientos, que tienen menos capacidad y que necesitan esta experiencia y estos consejos de ciberseguridad para evitar ser estafados".

Roldán recordó además que la ciberdelincuencia mantiene una tendencia al alza a nivel nacional y que en la provincia de Cáceres se registraron más de 1.500 ciberdelitos en un solo año, lo que refuerza la importancia de este tipo de actuaciones preventivas, si bien destacó el descenso registrado en determinados períodos gracias, en parte, a la concienciación ciudadana.

De este modo, el balance final del programa confirma, según Miguel Ángel Morales, que la colaboración entre la Diputación de Cáceres y la Guardia Civil "constituye un modelo eficaz de cooperación institucional, que ha permitido llevar formación especializada a todo el territorio provincial y reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas".

Asimismo, el presidente de la diputación valora la continuidad de este tipo de iniciativas, "reafirmando el compromiso de la institución con la seguridad, la igualdad de acceso a la formación y la lucha contra la ciberdelincuencia en todos los municipios de la provincia".