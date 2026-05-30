La Diputación de Cáceres ofrece un curso para acercar la transformación digital al sector agroalimentario social - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha organizado una nueva actividad de formación online gratuita dirigida a profesionales vinculados a la economía social agroalimentaria, con el objetivo de impulsar la incorporación de competencias digitales en el sector.

Bajo el título 'La Transformación digital de las empresas sociales agroalimentarias del espacio transfronterizo', el curso tendrá una duración de 30 horas y abordará, a través de tres módulos independientes, temáticas como retos y oportunidades de la digitalización aplicada al sector, herramientas digitales para la gestión y comercialización y comunicación y marketing en entornos digitales.

La formación se desarrollará del 4 de junio al 3 de julio y está dirigida a propietarios, personal directivo, cooperativistas, jóvenes emprendedores, futuros gerentes y, en general, a profesionales relacionados con la economía social en el sector agroalimentario.

Una vez completada la formación se entregará certificado de participación, según informa la diputación cacereña, que recuerda que las personas interesadas en inscribirse podrán hacerlo hasta el 3 de junio.

Esta actividad ha sido diseñada por la Diputación de Cáceres como entidad beneficiaria de un proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027 y se llevará a cabo en la plataforma campus.agrosocial.eu

Además, en esta web también está disponible el curso online gratuito 'Sostenibilidad ambiental en las empresas agroalimentarias', que ha sido creado por la Diputación de Córdoba, entidad beneficiaria principal del proyecto Agrosocial.

Esta formación tiene como objetivo que quienes participen aprendan a identificar áreas de mejora ambiental y aplicar herramientas y recursos para avanzar hacia una producción más sostenible. Se desarrollará igualmente entre el 4 de junio y 3 de julio.