El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García Martín, visita la red Circular Fab de la Diputación de Cáceres para conocer su labor - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de la Diputación de Cáceres para llevar la innovación, la transformación digital y las tecnologías de la Industria 4.0 a todos los rincones de la provincia ha despertado el interés del Gobierno de Navarra, que durante dos días está recorriendo la Red Circular FAB para conocer de primera mano su funcionamiento y estudiar cómo trasladar esta experiencia a su propio territorio, en el que ya se viene trabajando en una red propia.

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García Martín, ha iniciado este martes la visita en el Fiware iHub El Círculo, en Cáceres, centro de referencia de la Red Circular FAB de la diputación, y posteriormente se ha desplazado a los centros de Malpartida de Plasencia y Jarandilla de la Vera. El recorrido continuará este miércoles por el resto de centros de la red.

Durante la visita, el consejero ha destacado el valor de este intercambio de experiencias entre instituciones y el interés de Navarra por conocer una iniciativa que comparte su filosofía de acercar la innovación y las nuevas tecnologías tanto a la ciudadanía como a las empresas, pero también como herramienta de cohesión territorial.

"Queríamos conocer una buena práctica", ha señalado García Martín, quien ha explicado que Navarra está trabajando en el desarrollo de una red territorial propia y que la experiencia de Cáceres puede servir para avanzar en la distribución descentralizada de estos centros.

Por parte de la Diputación de Cáceres, el diputado responsable del área, Tomás Sánchez Campo, ha subrayado que uno de los principales objetivos de la Red Circular FAB es precisamente democratizar el acceso a la tecnología, independientemente del lugar de residencia.

"Lo que tratamos es de llevar la tecnología a todos los ciudadanos", ha señalado, recordando que la provincia cuenta ya con once centros distribuidos por el territorio, de manera que cualquier ciudadano pueda disponer de uno a menos de 30 minutos.

Sánchez ha recordado que Cáceres es la segunda provincia más extensa de España y se ha apostado por llevar los centros también a pueblos pequeños, no solo a las grandes ciudades o capitales, por lo que ha valorado que este modelo esté despertando el interés de otros territorios.

"La visita del Gobierno de Navarra supone así una oportunidad para compartir conocimiento y experiencias sobre cómo descentralizar la innovación y hacer que las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías lleguen también al medio rural".

La Red Circular FAB, impulsada por la Diputación de Cáceres, está concebida como una red de centros de innovación territorial, fabricación digital y emprendimiento que acerca las tecnologías de la Industria 4.0 y la economía circular a la ciudadanía, empresas y emprendedores de la provincia, con El Círculo como centro de referencia y una red de centros territoriales distribuidos por distintos municipios.