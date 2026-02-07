Acordado el desalojo voluntario de Gévora, Novelda y Sagrajas ante el riesgo de incomunicación por una crecida

MÉRIDA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha anunciado en la tarde de este sábado que ha sido acordado el desalojo voluntario de las pedanías pacenses de Gévora, Novelda y Sagrajas ante una posible incomunicación por una crecida.

El máximo de dicha crecida está previsto para el periodo comprendido entre las 2,00 y las 6,00 horas de la madrugada de este sábado al domingo, tiempo durante el cual podrían quedar aisladas dichas pedanías "durante un periodo indeterminado de entre una y ocho horas", ha señalado Guardiola en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Procedemos a la puesta en marcha de un dispositivo médico extraordinario en Gévora", ha apuntado la presidenta en funciones en esa misma publicación, recogida por Europa Press, donde agrega que Cruz Roja Extremadura tendrá una ambulancia todoterreno con un técnico.