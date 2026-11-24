Archivo - El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, en ua imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

BADAJOZ, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a través de la Delegación del Gobierno, para reclamar medidas "extraordinarias", un plan de lucha y mejores medios materiales y personales ante los eventos y hechos violentos registrados en los últimos tiempos en la ciudad.

Esta décima carta remitida por el alcalde pacense sobre el mismo asunto, en esta ocasión dirigida "directamente" al ministro, realiza un "repaso" sobre todos los eventos y hechos violentos que ha venido sufriendo la ciudad de Badajoz en los últimos tiempos.

"Creo que es un momento muy grave, es un momento en el que se deben tomar medidas extraordinarias en una situación extraordinaria y, por tanto, mi única intención es que el ministro personalmente sea consciente de la situación que vive la ciudad de Badajoz", ha señalado, en aras de que "pueda tomar cada una de las medidas que sean necesarias para que todos recuperemos la tranquilidad de la ciudad".

Para Gragera, "no es nada más ni nada menos que eso" y es su "compromiso" con los vecinos y, además, cree que también su obligación, de manera tal que espera que, a través de la Delegación, el ministro del Interior ponga esos medios que le pide, y despliegue todos esos efectivos y recursos que solicita "para intentar luchar contra todas estas cuestiones que están afectando nuestro día a día", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación.

En este sentido y a tenor del último tiroteo mortal registrado en el centro de la ciudad, Gragera ha matizado que este último no es "un punto de inflexión" y ha reiterado que "esta es una carta más", porque no es la primera, ni la segunda, ni tampoco cambia su posición, ni su reivindicación o sus peticiones.

Y es que, como ha abundado, "en un momento como este, en el que la violencia no cesa, obviamente la situación extraordinaria que vivimos ya no es discutible y, por tanto, es el momento de que se tomen medidas extraordinarias"; de ahí su carta al ministro a través de la Delegación, ante lo que espera que tanto el Ministerio como la propia Delegación atiendan sus peticiones y pongan esos medios que reclama en la misiva.

En concreto, pide un plan de lucha contra la situación que vive la ciudad, y recuerda que existen planes de lucha contra el crimen organizado en otras zonas del país, como en concreto en la Costa del Sol, en Málaga, de forma tal que "ante estas situaciones calificadas como de crimen organizado y de lucha de clanes, como hace la propia Delegación del Gobierno" entiende que "es el momento de escalar la respuesta policial" y, "por tanto", de dotar de mejores medios, materiales, personales para investigar.

También para poder practicar operaciones de cierre, para que puedan ser "permanentes" en el tiempo y se sienta la "presión" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "que, por tanto, nos permitan a los vecinos de la ciudad poder estar más tranquilos", ha concluido Gragera, que ha hecho estas declaraciones a los medios con motivo de su presencia en la entrega de los Premios JABA.