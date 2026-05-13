El alcalde de Mérida entrega al Parlamento Europeo dos réplicas artísticas realizadas por la extremeña Luisa Díaz

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, entrega al Parlamento Europeo dos réplicas artísticas realizadas por la extremeña Luisa Díaz - OFICINA DEL EURODIPUTADO IGNACIO SÁNCHEZ AMOR

MÉRIDA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha hecho entrega el pasado lunes, día 11 de mayo, en nombre de la ciudad de dos piezas de valor cultural al Parlamento Europeo, representado por el vicepresidente de la institución Javier López, en un acto simbólico impulsado por el eurodiputado socialista extremeño Ignacio Sánchez Amor en Bruselas.

El concejal de Cultura de Mérida, Antonio Luis Vélez, y otros eurodiputados como Jonás Fernández y Cristina Maestre también han asistido al acto.

Las obras entregadas son el 'Mosaico Uvas' y el 'Busto del Genio de la Colonia', ambas realizadas por la artista extremeña Luisa Díaz Silvano.

El mosaico reproduce un fragmento del mosaico 'La Pisa de la Uva', actualmente expuesto en la Casa del Anfiteatro de Mérida, y ha sido elaborado siguiendo la tradicional técnica romana del "opus tessellatum".

Por su parte, el busto es una réplica en marmolina de la cabeza velada del genio protector de la colonia de Augusta Emérita, cuya pieza original se conserva en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.

Estas piezas fueron donadas al Parlamento Europeo hace dos años, en el marco de la exposición 'Mérida Patrimonio Vivo', organizada por el eurodiputado extremeño Ignacio Sánchez Amor en colaboración con el Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, el Ayuntamiento de Mérida y la Junta de Extremadura.

Sin embargo, el "complejo" y "riguroso" procedimiento administrativo que deben superar las donaciones destinadas a la institución europea impidió que pudiera celebrarse entonces un acto oficial de entrega, explica en nota de prensa la oficina del eurodiputado Ignacio Sánchez Amor.

Coincidiendo con la visita del alcalde de Mérida a Bruselas dos años después, finalmente se ha llevado a cabo este acto simbólico, acompañado de una fotografía institucional que ha servido para escenificar la incorporación de estas obras al patrimonio cultural de la Eurocámara.

Con este gesto, el patrimonio de la región refuerza su presencia en el corazón político de Europa, proyectando la identidad cultural extremeña más allá de sus fronteras y consolidando a Mérida como un "referente internacional" de la herencia clásica.