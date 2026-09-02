El Área de Salud de Llerena-Zafra incorpora el servicio de cita previa en Atención Primaria a través de WhatsApp

Cartel de la cita previa con el médico por WhastApp. - JUNTA DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha puesto en marcha el servicio de gestión de citas de Atención Primaria a través de WhatsApp en todo el Área de Salud de Llerena-Zafra, dentro de la fase de pilotaje del proyecto de transformación digital orientado a facilitar la relación de la ciudadanía con el sistema sanitario.

Esta ampliación, desarrollada conjuntamente por el SES y la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, supone un nuevo paso en la mejora de un servicio que el SES viene impulsando desde 2025 para "garantizar una atención digital más fluida, accesible y adaptada a las necesidades de los ciudadanos, reduciendo esperas y ofreciendo nuevos canales de comunicación con el sistema sanitario".

Así, la evolución más reciente del proyecto se inició el pasado 14 de julio, cuando se mejoró y actualizó el servicio que se venía prestando en los municipios de Jaraíz de la Vera y Talavera la Real, incorporando nuevas capacidades y una experiencia de usuario más sencilla e intuitiva, según señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Tras los resultados obtenidos, el SES da ahora un paso más y extiende esta herramienta al conjunto del Área de Salud de Llerena-Zafra.

A través de este canal, los ciudadanos adscritos a esta Área de Salud podrán solicitar, consultar y cancelar citas con su médico y/o enfermera de Atención Primaria directamente desde WhatsApp en el teléfono 659.061.821, de forma rápida, cómoda y sin necesidad de realizar llamadas telefónicas o desplazamientos para las gestiones más habituales.

PLAN DE SIMPLIFICACIÓN

Según el secretario general de Transformación Digital e IA, Juan Carlos Preciado, "la transformación digital no consiste solo en incorporar tecnología, sino en cambiar la forma en la que la Administración se relaciona con los ciudadanos y hacerla más sencilla, accesible y cercana".

Ha añadido que "servicios como la cita por WhatsApp son precisamente una expresión de ese cambio y se enmarcan en el Plan de Simplificación, donde también ya estamos alcanzando una reducción de media del 57 por ciento en los tiempos y del 70 por ciento en la documentación".

Preciado ha afirmado que "es además una medida anticipada de la futura Ley de Simplificación Administrativa, cuya tramitación tiene que iniciarse antes de acabar el año. La tecnología solo tiene sentido cuando el ciudadano nota que una gestión que antes era más complicada ahora es más fácil".

EVOLUCION POSITIVA DE SERVICIO

Por su parte, el director general de Salud Digital, José María Villa, ha valorado los resultados obtenidos durante las últimas semanas que "reflejan una evolución positiva del servicio".

Ha detallado que "entre el 14 de julio y el 31 de agosto se gestionaron un total de 227 solicitudes de cita mediante WhatsApp, lo que muestra una buena acogida inicial de este nuevo canal digital" y ha comentado que, por centros de salud, "Talavera la Real registró 141 solicitudes y Jaraíz de la Vera 86".

El perfil mayoritario de usuarios corresponde a personas de entre 18 y 59 años, que concentran el 71 por ciento de las citas tramitadas, datos que evidencian la utilidad de la mensajería instantánea como herramienta para facilitar el acceso a la Atención Primaria y avanzar hacia una sanidad más cercana, moderna y accesible.

La implantación en el Área de Salud de Llerena-Zafra permitirá seguir evaluando el comportamiento del servicio en un entorno de mayor dimensión poblacional y territorial, aportando información relevante para una futura ampliación a toda Extremadura.

Destaca el Ejecutivo regional que la utilización de WhatsApp para la gestión de citas sanitarias forma parte de la línea de trabajo conjunta entre el SES y el área de Transformación Digital de la Junta de Extremadura para incorporar progresivamente soluciones que mejoren la experiencia de los ciudadanos en su relación con los servicios públicos.