Una aspirante a la plaza de David Sánchez sintió que no había "igualdad de oportunidades" en el proceso

1092401.1.260.149.20260602133359 Juicio por la contratación del hermano de Pedro Sánchez - Pool

BADAJOZ, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una de las aspirantes a la plaza para que finalmente fue asignado David Sánchez como coordinador de actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, Cristina de Frutos, ha declarado que sintió que no había "igualdad de oportunidades" en el proceso, en cuya entrevista personal no le hicieron preguntas, pese a insistir, cuando en la resolución posterior se indicaba que el puesto sería para el hermano de Pedro Sánchez porque había contestado "muy bien" a las preguntas del tribunal.

Ante ello, sintió que, con lo que ella insistió para que se las hiciesen y no las formularon, había "una desigualdad, una falta de oportunidad, que no había igualdad de oportunidades".

Así lo ha señalado Cristina de Frutos durante su intervención, a través de videoconferencia, en calidad de testigo en el juicio que continúa en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, en la Diputación de Badajoz en 2017, primero como coordinador de las actividades de los conservatorios, y posteriormente, como jefe de las Oficina de Artes Escénicas, así como por la posterior contratación en dicha institución de Luis Carrero.

De Frutos, que es profesora de música actualmente en un conservatorio, ha explicado que tuvo conocimiento de la publicación de la convocatoria por un colega que se lo trasladó por teléfono, tras lo que consultó el Boletín Oficial de la Provincia, vio las bases y se presentó, aportando para ello una solicitud, su currículum y un proyecto.

Asimismo, le llamaron para hacer una entrevista, que tuvo lugar el 27 de junio de 2017 en la Diputación de Badajoz, en la que le pidieron que hablase de su proyecto, que expuso y consistía en un esquema de las tres principales partes que pedían, objetivos, metodología y medidas de mejora, junto a su experiencia pedagógica o lo que había hecho hasta ese momento.

Una entrevista en la que "nunca" le hicieron ninguna pregunta, le dijeron que "estaba bien" y que se podía ir, tras un cuarto de hora aproximadamente.

LE AVISARON DÍAS ANTES

La aspirante ha recordado que quien le invitó a presentarse le mandó un WhastApp pocos días antes de esta cita, "dos o tres no más" y le dijo que "ya sabía para quien era el puesto de trabajo, que era para el hermano de Pedro Sánchez".

Ante ello decidió no presentarse porque dio "crédito" a esas palabras, pero finalmente acudió porque el día anterior le llamaron de la diputación y le animaron a presentarse porque estaba "muy bien valorada" y les interesaba "mucho" su proyecto.

No obstante, ha relatado cuando llegó vio que no tenían "mucho interés", reitera, porque no les escuchaban "mucho" ni le hicieron preguntas.

Cristina de Frutos ha agregado que se puso en contacto con ella el entonces diputado de Podemos Álvaro Jaén, porque sabía que se había presentado y quería denunciarlo en la Asamblea, ante lo que le dio la información de lo que había pasado. No puso denuncia ante la fiscalía, ha apuntado, junto con que supo de las notas que obtuvo en el proceso porque salieron en un medio en verano de 2024.

SE SENTÍA PERJUDICADA

También ha confirmado que el 7 de febrero de 2025 mandó un correo a la fiscalía poniéndole en su conocimiento la situación que había visto en la entrevista y el proceso de selección, del que no tuvo respuesta, y en el que decía - lo ha leído textualmente - que se sentía "perjudicada" porque era una de las candidatas con "buena puntuación y aptas a ocupar el puesto".

"Sentí que no había habido igualdad de oportunidades, yo me puedo presentar a cualquier prueba y puede que alguien lo haga mejor que yo, yo no digo que tenga que ser yo la mejor", ha afirmado, pero que tienen que estar en "igualdad de oportunidades", que no vio en el momento en el que a ella no le habían hecho preguntas y que "sobre todo" se lo daban a Sánchez por sus respuestas.

En cualquier caso, ha apuntado que no interpuso recurso, reclamación o aclaración ni interpuso denuncia.

Interpelada por si a la vista de que se consideraba agraviada por qué no se puso de acuerdo con los otros candidatos para presentar una denuncia o similar, Cristina de Frutos ha reconocido que no los conocía, y que decidió no hacerlo porque pensó que era "algo demasiado elevado". "Tenía mi trabajo, tampoco es que me fuese la vida en ello", ha dicho.