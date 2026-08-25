Buscan a una mujer de 77 años vecina de Olivenza (Badajoz) tras denunciar su desaparición

MÉRIDA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un dispositivo de diferentes unidades de la Guardia Civil se encuentra realizando labores de búsqueda de una mujer de 77 años de edad, vecina de Olivenza (Badajoz).
Este pasado lunes, día 24, ha sido presentada una denuncia por la desparición de dicha mujer, y desde entonces se ha activado un dispositivo de búsqueda que hasta el momento no ha dado resultado positivo, informa la Guardia Civil.
Este martes, día 25, se han reanudado las labores de búsqueda con diferentes unidades, como Usecic, Pegaso Cinológico y patrullas de Seguridad Ciudadana.