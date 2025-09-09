Cáceres, distinguida como Ciudad Europea del Deporte en 2026

Archivo - Presentación de la candidatura de Cáceres como Ciudad Europea del Deporte en 2026 en una foto de archivo - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cáceres ha conseguido el reconocimiento como Ciudad Europea del Deporte en 2026, un galardón que otorga la entidad privada Aces Europe (Asociación Europea de Capitales y Ciudades del Deporte), con sede en Bruselas, que distingue a las ciudades que apuestan por el deporte en todas sus categorías y promueven instalaciones para su práctica.

El galardón, que también han conseguido otras ciudades españolas como Móstoles o Palencia, ha sido notificado de forma oficial por parte del comité evaluador al ayuntamiento cacereño, tal y como ha adelantado este martes el alcalde Rafael Mateos, que ha explicado que esta entidad sin ánimo de lucro asigna cada año los reconocimientos de Capital Mundial, Capital Europea, Región, Ciudad, Isla, Comunidad y Villa del Deporte.

En el documento remitido al consistorio cacereño, ACES destaca la promoción que realiza la ciudad de Cáceres del deporte "desde la base, la apuesta por el deporte como sinónimo de salud, de integración social, de respeto y educación". "También han puesto en valor nuestras instalaciones deportivas, los programas deportivos que se aplican, la multitud de actividades que se programan en este ámbito y la implicación ciudadana en todas ellas", ha indicado el regidor.

Mateos ha manifestado que "optar a este sello ha sido una apuesta de este equipo de gobierno y estamos muy felices y orgullosos de haberlo logrado. Es el reconocimiento al pasado, a la trayectoria deportiva de la ciudad de Cáceres y a su apuesta histórica por el deporte; y al mismo tiempo sirve de acicate para las generaciones futuras".

"Hemos peleado la candidatura con un intenso trabajo previo, pero lo interesante es lo que está por venir, un año cargado de propuestas que poco a poco iremos desgranando", ha subrayado el regidor, que ha anunciado que la ciudad acogerá algún importante evento deportivo el año próximo pero no ha adelantado cuál será.

No obstante, ha avanzado que "también en cuanto a infraestructuras será un año muy destacado. "Acabamos de renovar pistas deportivas en los barrios, abandonadas desde hace años, pero además está a punto de comenzar la reparación del Teodoro Casado para evitar las goteras y también daremos pronto forma al complejo deportivo con piscina cubierta en Casa Plata-Nuevo Cáceres", ha indicado.

APOYO DE CLUBES Y DEPORTISTAS

Mateos ha agradecido a la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, y el trabajo realizado y a todos los deportistas, los clubes, asociaciones y empresas de la ciudad, su apoyo desde el principio a este reto colectivo.

"Yo creo que lo mejor está por llegar. Desde luego, el reconocimiento a que Cáceres sea Ciudad Europea del Deporte es un logro, pero, sobre todo, lo que va a significar para la ciudad de Cáceres y para los deportistas de nuestra ciudad el hecho de que ostentemos ese reconocimiento en el próximo año", ha incidido.

Cabe recordar que este anuncio se produce después de haber recibido al comité evaluador entre el 10 y el 12 de marzo de este año. Durante esas fechas los miembros de dicho comité visitaron instalaciones como la Ciudad Deportiva, los campos federativos Manuel Sánchez Delgado, el Complejo Deportivo el Cuartillo o la Facultad de Formación Profesorado.

La defensa de la candidatura tuvo lugar el 12 de marzo en el Salón de Plenos por parte del alcalde, Rafael Mateos, y la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, que estuvieron acompañados por otros miembros del equipo de Gobierno, por Santi Amaro, director general de Jóvenes y Deporte en la Junta de Extremadura, y Jaime Jabato y Pedro José Gordillo, miembros de la misma Dirección General de Deportes de la Junta.

La asociación ACES ha valorado las políticas públicas de deporte que se desarrollan en la ciudad de Cáceres y la implicación ciudadana en esa gestión y en la práctica deportiva.

El reconocimiento como Ciudad Europea de la Cultura se entregará en Bruselas en diciembre, en un acto al que asistirán representantes municipales para recoger el galardón junto a las otras ciudades que han conseguido alguno de los reconocimientos que otorga Aces Europe.