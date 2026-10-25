Casi 70 ayuntamientos extremeños recibirán 1,45 millones para desarrollar proyectos de pueblos inteligentes - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura ha concedido ayudas a 68 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y mancomunidades de municipios para desarrollar proyectos de digitalización de los servicios públicos en el marco del programa Pueblos Inteligentes.

Las entidades beneficiarias, que ya han recibido las resoluciones de concesión, dispondrán de diez meses para ejecutar los proyectos aprobados. La convocatoria ha recibido 187 solicitudes, de las que 184 corresponden a ayuntamientos y tres a mancomunidades. Finalmente, se han concedido 40 ayudas a entidades de la provincia de Badajoz y 28 a entidades de la provincia de Cáceres.

Los proyectos subvencionados pueden abarcar ámbitos como el turismo inteligente y la protección del patrimonio cultural, la movilidad, la administración electrónica, la participación ciudadana, la eficiencia energética, la monitorización ambiental y la economía circular.

La convocatoria de 2026 cuenta con una dotación de 1,5 millones de euros y busca facilitar la incorporación de soluciones tecnológicas que contribuyan a la gestión municipal y a la prestación de servicios públicos, con independencia del tamaño de cada localidad.

La convocatoria incluye también una línea específica para entidades locales menores. En esta segunda convocatoria, cinco localidades recibirán conjuntamente 65.531 euros para financiar actuaciones adaptadas a sus necesidades.

Entre los proyectos previstos figuran soluciones de videovigilancia inteligente y control del tráfico, plataformas digitales para gestionar y reservar instalaciones deportivas y sistemas inteligentes de control de accesos y estacionamiento.

El director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, ha afirmado que la digitalización "tiene que llegar a todos los rincones de Extremadura", incluidos los más pequeños, para facilitar herramientas tecnológicas que permitan mejorar los servicios públicos y la gestión local.

Las ayudas están cofinanciadas en un 85% por el Programa Extremadura Feder 2021-2027, dentro del objetivo de promover una Europa más competitiva e inteligente mediante la transformación digital y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones.